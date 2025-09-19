Mal día para Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1: terminó último en los primeros entrenamientos

Franco Colapinto no la pasó bien en la primera jornada del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1. Con un Alpine que mostró nuevamente sus debilidades, el piloto argentino cerró las dos tandas en el fondo de la tabla y terminó último en la segunda sesión del viernes.

El arranque de la fecha 17 de Fórmula 1, expuso las falencias del A525 en el circuito callejero de Bakú que combina largas rectas con sectores muy técnicos. Tanto Franco Colapinto como su compañero Pierre Gasly ya habían anticipado que Alpine sufriría y así fue. En la primera práctica, el pilarense se ubicó 19º con un tiempo de 1:45.299, apenas por delante del francés.

Sin embargo, en la segunda tanda la situación empeoró. A pesar que el argentino mejoró su registro (1:43.322), quedó último a 355 milésimas de Fernando Alonso y a más de seis décimas de Gasly, quien logró meterse 16º. El argentino incluso rozó el muro en su último intento lanzado, lo que lo obligó a abortar la vuelta rápida.

Tras el impacto, que no generó daños en el Alpine, se fue a boxes y dio por terminada sus tandas de velocidad. Volvió a pista con el tanque cargado de combustible y ya no pudo salir del fondo.

Con un Alpine carente de potencia y obligado a arriesgar con la carga aerodinámica, Colapinto alcanzó 350 km/h en recta (fue el cuarto más veloz en ese rubro), pero no pudo compensar la falta de tracción en los sectores lentos del circuito.

“Estamos muy lejos”, admitió el joven de Pilar al cierre de la jornada, que lo dejó con 34 vueltas acumuladas y la esperanza de mejorar en la tercera práctica del sábado que será a las 5:30 (hora de Argentina) antes de la clasificación que está programada para las 9 (hora de Argentina).

Mientras tanto, en la cima de la tabla, McLaren dominó la FP1 con Lando Norris, y Ferrari se llevó lo mejor en la FP2 de la mano de Lewis Hamilton.

Días y horarios de Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1

Viernes 19 de septiembre

Práctica Libre 1: 5.30 (Argentina) / 12.30 (Azerbaiyán)

Práctica Libre 2: 9 (Argentina) / 16 (Azerbaiyán)

Sábado 20 de septiembre

Práctica Libre 3: 5.30 (Argentina) / 12.30 (Azerbaiyán)

Clasificación: 9 (Argentina) / 16 (Azerbaiyán)

Domingo 21 de septiembre

Carrera principal a 51 vueltas: 8 (Argentina) / 15 (Azerbaiyán)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma)