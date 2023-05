El fuerte cruce de Baéz con Fucsovics en el ATP de Lyon: «¿Tenés 12 años?»

El argentino Sebastián Báez protagonizó un fuerte cruce con el húngaro Marton Fucsovics en la primera ronda del ATP 250 de Lyon, debido a que su rival se molestó por los gritos de festejo del tenista bonaerense.

Báez, que se impuso por 6-4 y 7-6, fue cuestionado por Fucsovics al festejar un punto: “¿Cuántos años tienes? ¿12 años?”, le preguntó el húngaro, a lo que el argentino, le contestó: “No, tengo 22 años…”.

Ante esa respuesta, el experimentado jugador de 31 años volvió a apuntar contra su adversario: “Actúas como uno de 12…”. Báez se limitó a decir «No sé», restándole importancia al cruce verbal.

Luego de sentarse, el enojo de Fucsovics continuó: “Estos malditos chicos de 20 años. No es sólo él. Es muy injusto. Dice ‘¡Vamos!’ por cada punto que fallo”, expresó.

"¿CUÁNTOS AÑOS TENÉS? ¿12?", PICANTE cruce entre Fucsovics y Seba Báez en Lyon. El húngaro no ocultó su fastidio por los gritos del argentino, que se terminó llevando la victoria. pic.twitter.com/sLw53lkv6K — SportsCenter (@SC_ESPN) May 23, 2023

El umpire, por su parte, intervino en el cruce: “Está bien que hables conmigo pero no quiero este tipo de lenguaje. Entiendo que estés frustrado, que no te guste, pero no quiero estas palabras. Estoy contento de hablar contigo sobre esto, pero no quiero esas palabras sobre él”.

“Fue lo mismo la semana pasada, no sé quién contra (Cameron) Norrie. Ellos tienen permitido hacer esto, lo sé, pero es demasiado”, insistió Fucsovics, que volvió a mantener un breve diálogo con Báez una vez finalizado el partido.

Cinco victorias y tres derrotas en la qualy de Roland Garros

Los argentinos Facundo Díaz Acosta, Juan Pablo Ficovich, Genaro Olivieri, Federico Delbonis y María Lourdes Carlé avanzaron hoy a la segunda ronda de la clasificación previa para ingresar al cuadro principal de Roland Garros mientras que sus compatriotas Nicolás Kicker, Mariano Navone y Paula Ormaechea quedaron eliminados.

Díaz Acosta, ubicado en el puesto 137 del ranking mundial de la ATP, venció al riocuartense nacionalizado italiano Franco Agamenone (166) por 7-5 y 6-3 luego de 1 hora y 52 minutos de juego.

El argentino, de 22 años y campeón el sábado pasado en el Challenger de Oeiras, en Portugal, jugará su próximo partido ante el ucraniano Oleksii Krutykh (185), quien superò al australiano Alex Bolt (374) por 6-3, 6-7 (2-7) y 6-4 .

Ficovich (223), por su parte, venció al neerlandés Gils Brouwer (138) por 6-4 y 6-3 en 1 hora y 10 minutos de partido, y su próximo partido será ante el búlgaro Adrián Andreev (214), quien le ganó al italiano Francesco Maestrelli (201) por 6-3 y 6-4.

En tanto el bragadense Olivieri (227) derrotó al suizo Henri Laaksonen (213) por 7-5 y 6-1, al cabo de 1 hora y 18 minutos, y asumirá su próximo compromiso frente al belga Michael Geerts (250), quien venció al ruso Pavel Kotov (121) por 3-6, 6-4 y 7-6 (10-7).

A su vez, a última hora, el azuleño Delbonis (236) se impuso contra el colombiano Nicolás Mejía (234) por 6-7 (4-7), 6-3 y 7-6 (10-0), tras 3 horas y 13 minutos de contienda, para confrontar en la segunda ronda contra el alemán Dominik Koepfer (102), quien derrotó al húngaro Zsombor Piros (125) por 7-5, 2-6 y 6-1.

En cuanto a las caídas, Kicker (197) perdió con el británico Jan Choinski (177) por 2-6, 6-3, 2-0 y retiro por lesión, mientras que Navone (219) fue derrotado por el eslovaco Lukas Klein (133) por 6-0 y 6-4.

En el cuadro femenino, María Lourdes Carlé (149), nacida en la ciudad bonaerense de Daireaux, superó a la estadounidense Caroline Dolehide (99) por 6-1 y 6-2, luego de 1 hora y 13 minutos de enfrentamiento, para jugar en la próxima fase ante la australiana Jaimee Fourlis (150), quien superó a la andorriana Victoria Jiménez Kasintseva (183) por 6-4, 4-6 y 6-3.

Mientras que la santafecina de Sunchales Ormaechea (184) perdió contra la francesa Elsa Jacquemot (175) por 6-2 y 6-2.

Ayer avanzaron de ronda Juan Manuel Cerúndolo, Facundo Bagnis, Camilo Ugo Carabelli, Thiago Agustín Tirante, Andrea Collarini, Santiago Rodríguez Taverna y Renzo Olivo.

Ya tienen su lugar en el cuadro principal: Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Tomás Etcheverry, Pedro Cachín, Diego Schwartzman, Federico Coria y Guido Pella.

Roland Garros, segundo torneo de Grand Slam del año, comenzará el domingo 28 de mayo en París y se extenderá hasta el domingo 11 de junio venidero.