El Peque Schwartzman sigue en caída libre: ahora perdió en el Masters 1000 de Roma

Diego Schwartzman no puede levantar cabeza en el circuito internacional y agudiza su crisis deportiva en lo que va del año.

Desde el US Open de 2022, el Peque acumula rápidas eliminaciones de los torneo que participa y va cayendo en el ranking de la ATP. Nada cambió este jueves en la primera ronda del Masters 1000 de Roma, donde llegó a la final en el 2020.

En esta ocasión el argentino no pudo con el joven local Matteo Arnaldi, quien se metió en el cuadro principal gracias a un Wild Card. Schwartzman volvió a sufrir de un juego muy impreciso y se lo notó con poca confianza en sus tiros.

Arnaldi impuso su juego desde el inicio y se quedó con la victoria por 6-1, 4-6 y 6-3 en dos horas y media de juego.

Arnaldi and Schwartzman with arguably one of the best points of the year so far. WOW! Insane tweener included. 🤯🔥 pic.twitter.com/2TvWc6vuZn