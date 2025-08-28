Francisco Cerúndolo dejó escapar una ventaja de dos sets y quedó eliminado en la segunda ronda del US Open

Francisco Cerúndolo perdió por 6-3, 6-4, 4-6, 4-6 y 2-6 ante el suizo Leandro Riedi, proveniente de la qualy, y quedó eliminado en la segunda ronda del US Open, último Grand Slam de la temporada.

El mejor argentino del ranking ganó con autoridad los dos primeros sets por 6-3 y 6-4, pero luego el suizo (435 del ranking y 1,91m.) se quedó con el tercer y cuarto parcial (ambos por 6-4) y terminó cerrando la victoria en el quinto set por 6-2.

From two sets down!



🇨🇭 Qualifier Leandro Riedi upsets Francisco Cerundolo in five sets. pic.twitter.com/Z4hr4O6OPb — US Open Tennis (@usopen) August 28, 2025

Cerúndolo, preclasificado 19, cometió 12 dobles faltas y 52 errores no forzados, venía de dar vuelta un partido increíble al italiano Matteo Arnaldi, en el que llegó a estar 2-0 abajo en sets y ese partido le sirvió al menos para cortar la mala racha en torneos de Grand Slam ya que había caído en su debut tanto en Roland Garros como en Wimbledon.

Es la tercera vez consecutiva que el mayor de los hermanos Cerúndolo pierde en la ronda del US Open y en las tres fue derrotado en cinco sets.

Cerúndolo era el último argentino en carrera en este US Open, ya que este miércoles habían sido eliminados en la segunda ronda Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña.

El rival de Riedi, quien acumuló 61 tiros ganadores, saldrá del duelo entre el ruso Karen Khachanov (preclasificado 9) y el polaco Kamil Majchrzak.