Mayte Puca sigue con la gira en aguas abiertas y ahora competirá en Macedonia del Norte

Mayte Puca viene de ganar en México y Canadá y ahora competirá en Macedonia del Norte.

La nadadora barilochense Mayte Puca competirá en Macedonia del Norte. Este sábado estará presente en la Ohrid Swimming Marathon, prueba de 25 kilómetros que se desarrollará en el lago Ohrid. En 2024 logró un excelente segundo puesto en la general femenina.

Puca viene de dos muy buenas pruebas de aguas abiertas en Canadá y México. Se impuso en el Cruce al Lago San Juan, en Canadá, en los 32 kilómetros de la 71º Traversée Internationale du Lac Saint Jean.

En México ganó en Cozumel la prueba Ocean Man, con un gran registro. Luego de su participación en Ohrid, se presentará en la Capri-Nápoles, tradicional cita mundial que la tuvo como vencedora el año pasado.

El año pasado en Macedonia, la nadadora rionegrina se metió en los primeros lugares y con un tiempo de 5h52m36s logró el 2º puesto en damas y 6º en la general. Escoltó a la olímpica francesa Caroline Jouisse (5h46m51s) y quedó por delante de Inés Delacroix.

La barilochense sumó una intensa preparación con su entrenador en México y partió al Viejo Continente. Este sábado buscará seguir compitiendo en el nivel mundial.