Se sorteó la Champions League: así quedaron los cruces de la fase de liga

Se realizaó el sorteo de la Champions League con el nuevo formato que se mantiene.

En Mónaco, se llevó a cabo el sorteo de la fase de liga de la Champions League, donde se definieron los enfrentamientos de los 36 equipos clasificados, marcando el inicio de una nueva temporada bajo el formato Swiss-system, que reemplaza la tradicional fase de grupos.

La competición de clubes más importante del mundo vuelve con un esquema innovador que reemplazó a la clásica fase de grupos. Ahora, los 36 equipos disputarán ocho partidos cada uno, con cuatro encuentros de local y cuatro de visitante, enfrentando rivales determinados al azar según los bombos de siembra.

La Fase Liga, esta nueva modalidad de disputa desde la temporada pasada, comenzará el 8 de julio y participarán 36 equipos, divididos en 4 bombos, teniendo en cuenta su clasificación por coeficiente individual.

Por otro lado, la UEFA anunció que el inicio de la final que se jugará en Budapest el 30 de mayo de 2026 se adelantará tres horas, es decir a las 13 de Argentina.

Vale recordar que la temporada pasada se implementó el nuevo sistema de disputa. Los 36 participantes estarán fueron divididos en cuatro bombos y, según determinó el sorteo, cada club se medirá en esta instancia ante dos rivales de cada uno de los cuatro bombos, con un partido como local y otro como visitante.

Cabe resaltar que no podía haber enfrentamientos entre conjuntos de un mismo país y ningún equipo puede cruzarse con más de dos elencos de una misma nacionalidad.

Los diez partidos más atractivos de la Fase Liga de la Champions League

Paris Saint Germain – Bayern Munich Paris Saint Germain – Barcelona Real Madrid – Manchester City Real Madrid – Liverpool Bayern Munich – Chelsea Bayern Munich – Arsenal Chelsea – Barcelona Inter de Milán – Liverpool Inter de Milán – Atlético de Madrid Atlético de Madrid – Liverpool

Los ocho mejores clasificarán directamente a octavos de final. Las fases posteriores del torneo, desde octavos hasta las semifinales, seguirán el formato clásico de partidos de ida y vuelta, culminando con la final a partido único.

Los equipos ubicados del 9° al 24° puesto deberán jugar un playoff de ida y vuelta para disputar los ocho lugares restantes en los octavos. Del 25° al 36° quedarán eliminados de la competencia.