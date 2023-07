Francisco Cerúndolo hizo historia e igualó las hazañas de Guillermo Vilas y Javier Frana

Francisco Cerúndolo completó una semana brillante al consagrarse hoy campeón del ATP inglés de Eastbourne, un título sobre césped que posibilitó la primera consagración de un argentino en esa superficie luego de 28 años y llegó tras su victoria en la final sobre el estadounidense Tommy Paul por 6-4, 1-6 y 6-4.

Fran, ubicado en el puesto 19 del ranking mundial de la ATP, alzó el trofeo luego de un sábado brillante en el que logró dos triunfos, el primero en semifinales sobre el también estadounidense Mackenzie Mc Donald (64) por 2-6, 7-5 y 6-2, y luego el mencionado sobre Paul (17) que le demandó una hora y 53 minutos de juego.

Para el mayor de los hermanos Cerúndolo se trató del segundo título de su carrera, ya que también había sido campeón el año pasado en el ATP sueco de Bastad, y de la confirmación de la versatilidad de su tenis, de hecho tenía además de ese trofeo otras dos finales sobre polvo de ladrillo, en el Argentina Open de 2021 y este año en Lyon.

Su increíble semana con triunfos sobre el suizo Marc-Andrea Huesler (83), el gigante chino Zhizhen Zhang (54), y los de este sábado ante Mac Donald y Paul, le permitieron capturar un título sobre césped que se hizo esperar 28 años, tras el que había obtenido en rafaelino Javier Frana en Nottingham, Inglaterra, en 1995.

Además de Cerúndolo y Frana, el otro argentino que salió campeón sobre césped fue el mejor de la historia, el enorme Guillermo Vilas, quien alzó el trofeo en el Masters de 1974 jugado en Melbourne, también en el ATP de Hobart de 1979, y los salientes en el Abierto de Australia en las ediciones de 1978 y 1979 cuando ese Grand Slam se desarrollaba en pasto, luego pasó a jugarse en una carpeta de rebound ace.

Cerúndolo jugó bien durante toda la semana y quizá bajó un poco en la final, pese a que llegaba mejor en lo físico porque bien temprano le ganó un solo game a McDonald para avanzar a la final, en el partido que había quedado inconcluso ayer por lluvia con el marcador 5-2 en su favor en el tercer set.

Su rival, en cambio, había tenido que exigirse más para ganarle en la otra semifinal al francés Gregoire Barrere (57) por 6-4 y 6-3 luego de una hora y 12 minutos, también este sábado.

En ese contexto, el argentino, de 24 años, salió a jugar con mucha convicción desde el inicio del partido y se sobrepuso a un quiebre de servicio en el primer punto, lo recuperó y con tiros muy profundos y angulados fue superando al norteamericano para dar vuelta la historia.

Cerúndolo se adelantó 5-4 con su saque y luego cerró el set por 6-4 en 39 minutos con un quiebre sobre el servicio de Paul, así tomó la primera ventaja en la final.

