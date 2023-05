Francisco Cerúndolo juega este viernes su primera semifinal del año en un ATP

Francisco Cerúndolo se clasificó este jueves para su primera semifinal del año en el ATP 250 de Lyon, en Francia, tras imponerse en cuartos de final al británico Jack Draper por 4-6, 6-4 y 6-3.

Cerúndolo, ubicado en el puesto 28 del ranking de la ATP, trabajó dos horas y media para doblegar a Draper en un partido en el que rindió de menor a mayor y terminó ganando en el tercer set.

El actual número uno del tenis argentino jugará este viernes una de las semifinales del torneo frente al británico Cameron Norrie (14), quien se impuso al otro argentino que quedaba en competencia: Sebastián Báez. Fue por un ajustado 6-2, 2-6 y 6-1, luego de una hora y 52 minutos de juego.

El británico Norrie, finalista este año del Argentina Open, donde perdió con Carlos Alcaraz, es el campeón vigente en Lyon.

