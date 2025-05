Jannik Sinner, el primer deportista del mundo que fue recibido por el Papa León XIV

La reciente elección de Robert Prevost como nuevo Papa, bajo el nombre de León XIV, trajo consigo una serie de curiosidades sobre su vida. Nacido en Estados Unidos y con un largo paso por Perú, el flamante líder de la Iglesia Católica sorprendió al declararse fanático del tenis.

Y en medio del Masters 1000 de Roma, cumplió uno de sus primeros gestos públicos ligados al deporte: recibió en el Vaticano a Jannik Sinner, actual número 1 del ranking ATP.

El encuentro se dio en la mañana de este miércoles, justo en la jornada libre del italiano antes de disputar los cuartos de final del torneo. Sinner llegó acompañado por sus padres y fue recibido en un clima distendido por el Papa, junto al presidente de la Federación Italiana de Tenis y Padel (FITP), Angelo Binaghi.

La reunión tuvo risas, anécdotas y hasta chistes del Sumo Pontífice, quien días atrás había dicho entre risas que jugaría un torneo a beneficio “mientras no me traigan a Sinner”. El italiano le regaló su raqueta al Papa y ambos posaron con el trofeo de la Copa Davis, conquista que Italia logró en las últimas dos ediciones.

Pope Leo XIV receives professional tennis player Jannik Sinner in the Vatican and asks for some sporting tips.



The audience took place in the rooms attached to the Vatican's Paul VI Hall, and the Pope also met with Mr. Sinner's family and the President of the Italian Tennis… pic.twitter.com/RoYTvivEyR