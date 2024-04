Juan Martín Del Potro sorprendió con la posibilidad de hacer un partido despedida: «Hay rumores»

Juan Martín del Potro forma parte de las leyendas del deporte argentino. Ganador de dos medallas olímpicas y campeón del US Open, se lamenta de las lesiones que sufrió en su rodilla, pero sorprendió con la posibilidad de planificar un nuevo partido para retirarse del deporte que lo apasiona.

Durante su estancia en Europa, la Torre de Tandil visitó la Caja Mágica, el escenario del Masters 1000 de Madrid, y recordó los pasos destacados de su carrera. Habló sobre los problemas en su rodilla y planteó la posibilidad de un último espectáculo.

“Haber ganado un Grand Slam en la mejor época del Big 3 (Roger Federer, Novak Djokovic y Rafael Nadal) tiene un valor especial. Ahora se habla del Big 3, pero entre nosotros en el círculo íntimo siempre hablábamos los Cuatro Fantásticos, porque Andy Murray siempre fue el más cercano a los mejores de toda la historia«, comentó el tandilense.

Y remarcó que «cualquier victoria contra ellos era de un valor impresionante, un Grand Slam puede sonar a poco pero no lo es. Yo siempre les peleaba y eso es suficiente”, sostuvo Del Potro, que conquistó el US Open del 2009 derrotando en un partido histórico al suizo.

Por otra parte, el argentino habló sobre la fractura de rótula derecha que sufrió en octubre de 2018 en el torneo de Shanghai y aseguró con nostalgia que «mi retiro lo decidió mi cuerpo«.

Sobre su futuro, La Torre reveló que considera la posibilidad de organizar un partido de despedida, pero reconoció que su estado físico aún no está en condiciones para llevarlo a cabo. “Hay rumores. Me gustaría hacer un partido despedida, pero tiene que ser en buenas condiciones. La verdad es que el último partido en Buenos Aires me costó muchísimo. Por eso dije que tal vez era el último de mi carrera. Fue muy fuerte en lo emocional pero me costó mucho moverme”, comentó.

Además, habló sobre su actividades en la actualidad y remarcó su interés en transmitir sus experiencias y conocimientos a las nuevas generaciones. “Me gusta mucho más estar con los jóvenes y poder transmitir las cosas que aprendí y las experiencias a los más chicos. Me gusta eso, aunque en algún momento puedo cambiar”, concluyó.