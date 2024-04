Pedro Cachín se despidió del Masters 1000 de Madrid: perdió en un partidazo ante Rafael Nadal

Este lunes, el argentino Pedro Cachín perdió ante Rafael Nadal por 6-1, 5-7(5) y 6-3 en el Masters 1000 de Madrid. El español avanzó a los octavos de final en uno de los torneos más importantes del circuito. Ahora se enfrentará al checo Jiří Lehečka por un lugar en cuartos.

Luego de comenzar con un amplio dominio en el primer set, el mallorquín se enfrentó a un extenso partido que superó las tres horas de juego. “He tenido momentos buenos y momentos no tan buenos”, comentó el español durante su entrevista en la pista. “Pero he encontrado la manera de lograr la victoria. En el tercer set, aunque he cometido errores, he sido capaz de ser algo más impredecible. Eso probablemente ha cambiado el partido”, planteó.

Cuando parecía que sería una jornada fácil para Nadal, el cordobés mostró su jerarquía y logró llevarse el segundo set. Llegó a estar 4-1, 5-4 y 6-5, todos los games con su saque, Cachín se impuso 7-6, con un 7-5 en el tiebreak.

Sin embargo, en el último set, el ex número 1 mostró su mejor nivel nuevamente y se quedó con el partido. Cachín logró empatarle los games en dos ocasiones pero el español no le dio chances en los siguientes juegos y lo eliminó del Masters 1000.

“Veremos cómo me levanto mañana. Tengo que ir día a día, disfrutando el hecho de competir en casa. Es algo que lo significa todo para mí. Tengo que dar lo mejor para seguir soñando. Mañana es otro día para seguir disfrutando ante este fantástico público. Para mí, eso lo es todo”, concluyó Nadal tras su pase a los octavos.

Cachin – Nadal: de la eliminación a pedirle la camiseta en Madrid

Apenas finalizó el extenso duelo entre ambos, el cordobés le dedicó unas emotivas palabras a Rafael Nadal: «Cumpliste mi sueño, gracias». A lo que Rafa le contestó: «Un placer».

“Gracias Rafa. Me cumpliste un sueño. ¿Me puedo quedar con tu remera o toalla”



Las palabras de Cachin después de batallar contra Nadal en La Caja Mágica 🥺



pic.twitter.com/k6qv4csStH — Todo Sobre Tenis (@Tsobretenis) April 29, 2024

Luego del intercambio, el argentino sorprendió con un llamativo pedido al español. «No se si el protocolo lo permite pero, ¿puedo quedarme con tu camiseta o con algo tuyo?». Nadal no tuvo problema en aceptar el pedido y le terminó regalando su indumentaria.