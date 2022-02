Los argentinos tuvieron un día perfecto en el Abierto de Buenos Aires

Diego Schwartzman, actual campeón del torneo, empezó con éxito la defensa del título al derrotar al español Jaume Munar por 7-6 (7-2) y 7-6 (7-4).

Fue una jornada perfecta para los argentinos ya que también avanzaron a cuartos de final Federico Delbonis y Francisco Cerúndolo. Los tres se suman a Federico Coria en esa instancia que se jugará hoy.

El Peque ratificó su favoritismo y eliminó a Munar (90) luego de dos horas y 23 minutos ante unas 3.500 personas. No fue un partido fácil para Schwartzman que recién pudo concretar la victoria en su séptimo match point.

Diego delivers 💪



Defending champion @dieschwartzman wins a 7-6(2) 7-6(4) clay-court thriller against Munar to reach the last eight.#ArgentinaOpen pic.twitter.com/PbUwPq3heS — Tennis TV (@TennisTV) February 11, 2022

El N°1 argentino continuará la defensa de su título ante Cerúndolo, al que superó el año pasado en la final por un cómodo 6-1 y 6-2.

Cerúndolo (107) se instaló entre los ocho mejores del certamen tras imponerse previamente sobre el serbio Miomir Kecmanovic (64) por 6-3, 3-6 y 6-2, en dos horas exactas de juego.

Bringing his best at home 🇦🇷



2021 Buenos Aires finalist @FranCerundolo moves into the quarter-finals by defeating Kecmanovic 6-3 3-6 6-2.#ArgentinaOpen pic.twitter.com/T4z7VJjvhv — Tennis TV (@TennisTV) February 10, 2022

El otro argentino que salió airoso en la gran jornada del jueves fue el azuleño Delbonis, quien le ganó al español Pablo Andújar (73) por 6-4 y 6-4 en una hora y 33 minutos.

El argentino, de 33 años y quien cumple su duodécima participación consecutiva en el ATP porteño, enfrentará mañana en cuartos de final al italiano Fabio Fognini (40), quien previamente había eliminado al español Pedro Martínez (61) por 6-4 y 7-6 (7-5).

El ATP porteño ingresará mañana en la recta final con cuatro argentinos, ya que al «Peque», Cerúndolo y Delbonis se suma Federico Coria, quien había logrado su pase ayer tras imponerse sobre el serbio Dusan Lajovic (37).

Los partidos de cuartos de final de esta viernes serán los siguientes: Ruud (8) vs. Coria (65) a las 14:50; Delbonis (42) vs. Fognini (40) a partir de las 13:30; Sonego (22) vs. Verdasco (201) desde las 18:30 y Schwartzman (15) vs. Cerúndolo (107), no antes de las 20.