Maldito sorteo: la pareja argentina de tenis debutará ante Nadal-Arcaraz en los Juegos Olímpicos

Los Juegos Olímpicos de París 2024 tienen la hoja de ruta del tenis, en la modalidad dobles, y la dupla argentina fue «castigada» con el sorteo: Máximo González y Andrés Molteni se enfrentarán con Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, que llegaron a Francia con el objetivo de colgarse la medalla de oro. El sorteo se realizó en Club des Loges y está claro que los criollos deberán dar el máximo para pasar el primer juego.

¿Cómo les gahamos a estos? Machi y Andrés enfrentarán a los colosos españoles.

La pareja española es uno de los grandes atractivos de los Juegos Olímpicos, ya que el balear es el más laureado de la historia en el torneo del Grand Slam de Roland Garros con 14 victorias individuales por las ocho del galo Max Décugis y las seis del sueco Björn Borg, mientras que el murciano es el vigente campeón gracias a su triunfo en cinco sets contra Alexander Zverev.

España buscará su séptima medalla en los dobles olímpicos: la plata de Emilio Sánchez Vicario y Casal en Seúl 1988, la plata de Aranxa y Conchita en Barcelona 1992 y el bronce en Atlanta 1996, el bronce de Àlex Corretja y Albert Costa en Sidney 2000, la plata de Conchita y Vivi Ruano en Atenas 2004 y el histórico oro de Nadal y Marc López en Río 2016.

Argentina, por su parte, tiene dos medallas de bronce en dobles: Javier Frana y Christian Miniussi, en Barcelona 1992, y Paola Suárez y Patricia Tarabini, en Atenas 2004. Del Potro es el único que se colgó dos (plata en Río de Janeiro 2016 y bronce en Londres 2012), mientras que la gran Gabriela Sabatini fue de plata en Seúl 1988.

Todos los debuts del tenis argentino en París

Singles masculino

Francisco Cerúndolo vs. Tomás Barrios Vera (Chile)

Sebastián Báez vs. Thiago Monteiro (Brasil)

Tomás Etcheverry vs. Thiago Seyboth Wild (Brasil)

Mariano Navone vs. Nuno Borges (Portugal)

Singles femenino

Nadia Podoroska vs. Diane Parry (Francia)

Lourdes Carlé vs. Tatjana Maria (Alemania)

Dobles masculino

González-Molteni vs. Nadal-Alcaraz (España)

Cerúndolo-Etcheverry vs. Haase-Rojer (Países Bajos)

Dobles femenino

Podoroska-Carlé vs. Korpatsch-Maria (Alemania)