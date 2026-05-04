En fotos, el cohete y la plataforma de lanzamiento que prepara la NASA para la misión Artemis III: «La columna vertebral»

La NASA comunicó más detalles de la misión Artemis III, prevista para el 2027 y que llevará nuevamente una tripulación a la Luna. La agencia espacial dio a conocer novedades sobre el cohete que se utilizará y los preparativos de laplataforma de lanzamiento.

Señaló que se trata de un nuevo objetivo, luego del «reciente y exitoso vuelo de prueba de la misión Artemis II».

Así avanza el cohete SLS de Artemis III

Segùn difundió la NASA, la misión Artemis III lanzará tripulación a bordo de la nave espacial Orion, impulsada por el cohete SLS (Space Launch System), para probar las capacidades de encuentro y acoplamiento entre Orion y naves espaciales comerciales, necesarias para el alunizaje de astronautas.

Recientemente dio a conocer cómo es la sección más grande del cohete SLS, que fue llevada en la barcaza Pegasus desde las instalaciones de ensamblaje Michoud de la NASA en Nueva Orleans hasta el Centro Espacial Kennedy.

Avanzan en ensamblajes para Artemis III. Foto: NASA/ Kim Shiflett.

Cohete de Artemis III: «La columna vertebral»

«Esta es la columna vertebral de Artemis III. A medida que se dirige a Florida para su integración final, estamos un paso más cerca de probar las capacidades críticas necesarias para que los estadounidenses aterricen en la Luna y, en última instancia, allanar el camino para nuestras primeras misiones tripuladas a Marte», dijo Lori Glaze, administradora asociada interina de la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración en la sede de la NASA en Washington.

Lanzador móvil 1 de la NASA.

Con 65 metros de altura, la etapa central completa constará de las cuatro quintas partes superiores del cohete, junto con su sección de motores. Describieron desde la NASA que estas cuatro quintas partes superiores incluyen los dos tanques de propulsor que, en conjunto, contienen más de 280.000 litros de propulsor líquido superenfriado para alimentar cuatro motores RS-25. Durante el lanzamiento y el vuelo, la etapa totalmente integrada funcionará durante más de ocho minutos, generando más de 900.000 kilogramos de empuje para impulsar a los astronautas dentro de la nave espacial Orion de la NASA hacia la órbita.