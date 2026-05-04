Aumento salarial para empleadas domésticas en mayo 2026: conocé el nuevo costo por hora

El esquema salarial del servicio doméstico inicia mayo 2026 con una actualización doble que busca recomponer el bolsillo, tras un primer trimestre de alta volatilidad. El Gobierno nacional, a través de la Comisión de Trabajadoras de Casas Particulares, oficializó un cronograma de aumentos acumulativos que para las empleadas domésticas significa un alza del 1,8% en abril y un 1,6% en mayo 2026.

Esta reconfiguración del valor de la hora de limpieza no llega sola: incluye la absorción del 50% de los bonos previos al salario básico de las empleadas domésticas y una mejora histórica en el adicional por zona desfavorable para la Patagonia.

Para los hogares de la región, entender estos nuevos montos es vital para evitar errores en la liquidación ante ARCA y asegurar que el personal de casas particulares perciba los incrementos retroactivos que corresponden por ley.

Valor de la hora de limpieza para empleadas domésticas en mayo 2026

La categoría de Tareas Generales, que comprende la mayor parte del personal de casas particulares, estrena nuevos mínimos. Con la aplicación del 1,6% mensual sobre la base actualizada de abril, el valor de la hora de limpieza para las empleadas domésticas en mayo 2026 queda establecido de la siguiente manera:

Personal con retiro: $3.547,44 por hora.

Personal sin retiro: $3.805,10 por hora.

En términos mensuales, los sueldos básicos para jornada completa en esta categoría ascienden a $435.200,99 (con retiro) y $481.109,54 (sin retiro). Estos valores ya incorporan la mitad de la suma no remunerativa que se pagaba hasta marzo, simplificando la estructura del recibo de sueldo electrónico en el portal de ARCA.

El impacto en el personal de casas particulares de la Patagonia: Zona al 31% para empleadas domésticas

Para quienes contratan empleadas domésticas en Río Negro y Neuquén, el dato más relevante de este acuerdo es la actualización del plus regional.

El adicional por zona desfavorable para el personal de casas particulares subió al 31%, aplicándose sobre los nuevos básicos de mayo 2026.

💡 Calculadora para empleadas domésticas: mayo 2026 en la Patagonia

Así queda el costo real de la hora en la Patagonia para Tareas Generales:

Básico Nacional: $3.547,44

Plus Zona (31%): $1.099,71

Total por hora: $4.647,15 (sin contar antigüedad del 1%).

Es fundamental que el empleador ajuste estos valores en la liquidación de mayo 2026, ya que el sistema de ARCA requiere la carga manual de estos adicionales.

Cumplir con el valor de la hora de limpieza actualizado y el nuevo tope de zona desfavorable asegura que el personal de casas particulares mantenga sus beneficios de salud y jubilación sin riesgo de deudas previsionales futuras.