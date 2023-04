Musetti dio el batacazo y le ganó a Djokovic en el Masters de Montecarlo

El tenista italiano Lorenzo Musetti dio la sorpresa del día en el Masters 1000 de Montecarlo al derrotar a Novak Djokovic, número 1 del mundo, por 4-6, 7-5 y 6-4 para avanzar a los cuartos de final.

Todo parecía ir viento en popa para el serbio, que se quedó con el primer set por 6-4 en un parcial que estuvo plagado de quiebres (tres para Djokovic y dos para Musetti).

Djokovic, quien iba en busca de una buena cantidad de puntos que le permitiera estirar la ventaja en el ranking sobre el español Carlos Alcaraz, su más inmediato perseguidor, había encaminado también el segundo set al conseguir una ventaja de 4-2. Pero Musetti tuvo una gran reacción, pudo quebrar el saque de su rival e igualó el marcador al quedarse con el segundo parcial por 7-5.

Apenas comenzó el set definitivo, el partido sufrió un largo parate debido a la lluvia. Luego de un par de horas, el clima volvió a acompañar y permitió que los jugadores disputasen el tramo final del partido.

Luego de varios turnos de saque en los que ambos jugadores mantuvieron con firmeza, Musetti pudo conseguir el tan ansiado quiebre que le permitió ganarle a un número 1 del mundo por primera vez en su carrera tras mantener sus últimos dos turnos de saque.

COMING OF AGE 🌟



21-year-old @Lorenzo1Musetti stuns world No.1 Djokovic for the biggest win of his young career!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/pmzMlQIQmK