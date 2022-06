Nadal, el Rey «Rafael 14» de París

La consagración de Rafael Nadal en Roland Garros es extraordinaria por donde se la mire. El español mezcla pasado y presente con una frecuencia asombrosa para erigirse como uno de los mejores deportistas de la historia, además de su categoría de tenista.

Con 36 años, el mallorquín derrotó a Casper Ruud con una autoridad que solo puede tener un campeón de la talla de Rafa. Se impuso en la definición con parciales de 6-3, 6-3 y 6-0, en apenas 2 horas y 18 minutos de juego.

La atmosfera de la cancha central “Philippe-Chatrier” en París fue el escenario ideal para que el zurdo desplegara una solidez inapelable. De principio a fin manejó la mayoría de los puntos, mientras el rival se iba frustrando con el correr del partido.

Como durante todo el torneo, el apoyo a Rafa fue incondicional y la emoción fue el sentimiento que invadió los corazones.

Los intentos de Ruud para recuperar los quiebres de Rafa fueron estériles, a tal punto que el tercer set fue un trámite, que terminó con el festejo del título.

Spain’s Rafael Nadal returns the ball to Norway’s Casper Ruud during their final match of the French Open tennis tournament at the Roland Garros stadium Sunday, June 5, 2022 in Paris. (AP Photo/Jean-Francois Badias)

“Es increíble todo lo que me ha pasado este año… Me hubiera retirado hace mucho si no llega a ser por vosotros”, declaró luego del último punto. Entre la ovación cerrada del público, dijo que no sabe qué pasará en el futuro con su carrera, pero que lo va a seguir intentando. Y añadió: “Es muy difícil describir lo que siento. Significa muchísimo para mí«.

«No sé qué pasará conmigo en el futuro pero seguiré batallando”, prometió el campeón, que vivió jornadas de sufrimiento y padecimiento físico extremo, a raíz de una persistente lesión en el pie derecho.

“Gracias a todos y quiero felicitar a Casper (Ruud) por su gran carrera y su futuro”, dijo en la premiación, en donde también se acordó de su familia “y mi equipo de trabajo que me ayudaron a soportar las lesiones. Sin ellos no hubiese podido llegar a esto”, expresó.

“Nunca pensé a los 36 años ser competitivo y jugar una final más en este torneo y quiero agradecer a todos aquí en Paris por poder jugar frente a ustedes una vez mas”, completó .

Rafa: sonrisa y trofeo levantado. Pocas imágenes se han repetido tanto en el deporte de elite como esta a lo largo de los años. (AP Photo/Jean-Francois Badias)

Los números del partido de ayer y los de la carrera de Nadal coinciden en lo lapidario de sus sentencias. Uno de los que más impacta es que levantó el trofeo por decimocuarta vez y lo hizo 17 años después de la primera consagración.

Además de la parte técnica, de su estilo de juego compatible con la superficie y una enorme capacidad física para sostenerse en el tiempo, a Nadal le pasa algo con Roland Garros. Y viceversa. Son conceptos que pueden llegar a ser usados como sinónimos, porque las últimas dos décadas los han hecho convivir al punto de que ver a Rafa en el Grand Slam parisino es un espectáculo en sí mismo.