Novak Djokovic, campeón de Roland Garros y récord histórico de Grand Slams

Novak Djokovic firmó otra página en la historia del tenis al ganar su Grand Slam N° 23 y quedar en lo más alto por encima de Rafael Nadal. Lo hizo al vencer al noruego Casper Ruud y lograr el título en Roland Garros.

El serbio se impuso en sets corridos por 7-6, 6-3 y 7-5 y a los 36 años alzó su tercer trofeo en el Grand Slam parisino (2016 y 2021, los anteriores).

Nole desplazará a Carlos Alcaraz y volverá al N°1 del mundo a partir de mañana. Con Nadal afuera de las canchas hasta el año que viene, Djokovic tiene la chance de sacar dos más de ventaja en Wimbledon y el US Open.

En la final de hoy, Ruud comenzó muy firme y quebró de entrada. El serbio recuperó el quiebre en el 3-4 en un momento clave del partido en el que el N°4 dejó un smash en la red.

Todo se definió en el tie-break donde Nole demostró su jerarquía y experiencia para llevárselo por 7-1. Ruud sintió el golpe y no volvió a incomodarlo tanto en el resto del duelo.

Con el envión, Djokovic se puso rápidamente 3-0 en el segundo parcial, mantuvo la ventaja y lo cerró por 6-3. El final de la película ya lo sabían todos.

Ruud dio batalla en el tercero pero el nuevo N°1 le quebró en el 5-5 y sacó para el partido. A minutos de hacer historia, no le tembló el pulso y se lo quedó por 7-5.

Novak Djokovic defeated Casper Ruud in the men's singles final to capture Grand Slam title No. 23.



