Pagan hasta 50 mil euros para ver el último torneo de Federer

Las entradas para la Laver Cup por equipos en Londres, Inglaterra, alcanzaron un valor de hasta 50 mil euros luego de que el suizo Roger Federer, uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, anunciara que sería su último torneo.

Los últimos boletos disponibles para ver a «King Roger» se venden a precios exorbitantes que parten de los 28 mil euros y llegan hasta los 50 mil, informó un cable de la agencia italiana ANSA.

Sin embargo, la presencia del astro suizo fue puesta en duda hoy por uno de sus fisioterapeutas de mayor confianza, Pierre Paganini: «Decidirá a último momento si juega o no», dijo en diálogo con el diario helvético «Blink».

«Su problema no es sólo en la rodilla», dijo Paganini en alusión a la cirugía que se sometió Federer el año pasado en la articulación de su pierna derecha. «Roger evaluaba retirarse desde julio, cuando notó que se cansaba cada vez más cuando aumentaba la intensidad de sus entrenamientos. Disputó muchos partidos en su carrera y sometió a su cuerpo a los máximos esfuerzos», añadió.

En una Londres que retoma sus actividades habituales tras los funerales de la reina Isabel II, la atención se centra hoy en la decisión de Federer, de 41 años, de cara al torneo que albergará el O2 Arena desde el viernes y hasta el domingo.

En principio, el propio Federer confirmó que disputaría el torneo con el equipo europeo capitaneado por el sueco Bjorn Borg e integrado también, entre otros, por el español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic, los restantes integrantes del denominado «Big Three» que reinó en el circuito en las últimas dos décadas.

Federer ya se encuentra en Londres, donde hace 14 meses salió al ruedo por última vez antes de su prolongada ausencia en el circuito debido a la nueva operación en la rodilla derecha, aquella vez con derrota frente al polaco Hubert Hurkacz en los cuartos de final de Wimbledon, torneo que ganó ocho veces.

Roger está entrenando y las versiones periodísticas indican que va a jugar, pese a lo que se dijo sobre él, aunque lo haría solamente en el partido de dobles, el viernes. Se estima que su pareja sería Rafael Nadal, quien fuera su gran rival durante más de una década.

