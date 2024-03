Rublev y una insólita descalificación por gritarle a un juez de línea en Dubai

El tenista ruso Andrey Rublev discutió fuertemente con un juez de línea en la semifinal del ATP 500 de Dubai y lo descalificaron en el partido contra el kazajo Aleksandr Búblik.

El partido estaba igualado un set por lado, ambos en tie-break. Cuando Búblik quebró para sacar 6-5 en el tercero, Rublev protestó una decisión del juez de línea que, según el ruso, dio por buena una pelota mala de su rival.

El reclamo fue airado y le gritó cara a cara, en una imagen que casi no se ve en el tenis. Después se fue a sentar a su silla y después de unos minutos le informaron la descalificación.

Andrey Rublev is defaulted from the Dubai semi-final, sending Alexander Bublik through to the #DDFTennis final pic.twitter.com/tclfcXxDYY