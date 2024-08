Se despidió una leyenda: Andy Murray se retiró tras su participación en los Juegos Olímpicos

El escocés Andy Murray se retiró del tenis profesional luego de su derrota en el dobles de los Juegos Olímpicos de París junto a Dan Evans ante los norteamericanos Taylor Fritz y Tommy Paul por 6-2 y 6-4.

A los 37 años, el británico le puso punto final a una carrera brillante que en Juegos Olímpicos se destaca por las dos medallas doradas en Londres 2012 y Río 2016.

Además, Murray ganó dos Wimbledon (2013 y 2016) y un US Open (2012) además de la Copa Davis en 2015. Logró pelearle de igual a igual a las leyendas de su generación: Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic. Fue N°1 durante 41 semanas.

Las lesiones complicaron sus últimos años de carrera y le impidieron tener continuidad. Debió pasar por varias operaciones en la espalda y la cadera.

«He dado todo lo que he podido en mi carrera. Obviamente hay cosas que miro atrás y desearía haber hecho de otra manera, pero ha sido una época difícil para ganar Grand Slams en este deporte con los jugadores que estaban por delante de mí. Estoy triste por terminar, pero las dos últimas semanas, desde que llegamos aquí, han sido brillantes», destacó el escocés.

Forever in our hearts 💙 Today, we celebrate an amazing career and legacy. #SirAndy | @andy_murray pic.twitter.com/dailIta1Zo