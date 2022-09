Se retira Federer: las conmovedoras palabras de Nadal y Del Potro

Juan Martín Del Potro, ganador del US Open 2009, le agradeció a Roger Federer por todo lo que hizo en el tenis a lo largo de su trayectoria tras anunciar su retiro oficial vía redes sociales. Este jueves, el suizo dejará la actividad profesional en la Laver Cup que se jugará en Londres entre el 23 y el 25 de septiembre.

«Te amo, Rogelio. Gracias por todo lo que hiciste en el tenis y conmigo mismo. El mundo del tenis nunca será lo mismo sin ti», destacó el tandilense en su cuenta oficial de Twitter.

Del Potro le ganó la final del US Open 2009 al mismo Federer, que venía de ser pentacampeón en Nueva York.

Aquella noche, Del Potro se despachó con 3-6, 7-6 (5), 6-4, 6-7 (4) y 6-2, lo que significó uno de los puntos más altos de la historia para el tenis argentino.

La relevancia de ese título aún se sostiene, al punto que «La Torre de Tandil» es el quinto campeón más joven de toda la historia detrás del estadounidense Pete Sampras, del australiano Lleyton Hewitt, del estadounidense John McEnroe y del ruso Marat Safin.

💔😢. I LOVE YOU, Roger. Thank you for everything you’ve done in tennis and with myself. Tennis world will never be the same without you. https://t.co/Wm0IjNqjjx

Nadal manifestó su «placer, honor y privilegio» de haber competido con otra leyenda del tenis como el suizo. «Querido Roger, mi amigo y rival. Desearía que este día nunca hubiera llegado. Es un día triste para mí personalmente y para los deportes de todo el mundo», introdujo el español en un mensaje publicado en redes sociales.

«Ha sido un placer pero también un honor y un privilegio compartir todos estos años contigo, viviendo tantos momentos increíbles dentro y fuera de la cancha. Tendremos muchos más momentos para compartir juntos en el futuro, todavía hay muchas cosas que hacer juntos, lo sabemos», expresó.

«Por ahora, realmente te deseo toda la felicidad con tu esposa, Mirka, tus hijos, tu familia y disfruta lo que te espera. Te veré en Londres @LaverCup», publicó el español, protagonista de duelos épicos con el tenista suizo.

Dear Roger,my friend and rival.

I wish this day would have never come. It’s a sad day for me personally and for sports around the world.

It’s been a pleasure but also an honor and privilege to share all these years with you, living so many amazing moments on and off the court 👇🏻