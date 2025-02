Sebastián Báez venció al francés Müller y defendió el título en el ATP de Río de Janeiro

Sebastián Báez volvió a pisar fuerte en Brasil y se quedó por segundo año consecutivo con el ATP 500 de Río de Janeiro tras vencer en la final al francés Alexandre Müller.

El argentino jugó en gran nivel al igual que toda la semana y se impuso de manera contundente por 6-2 y 6-3. Antes de este torneo, arrastraba 9 derrotas seguidas.

Este es el 7° título ATP para Báez y es el primer tenista en repetir en Río de Janeiro. Los otros 5 fueron todos 250: Estoril 2022, Córdoba 2023, Kitzbuhel 2023, Winston-Salem 2023 (único en superficie dura) y Santiago de Chile 2024, que buscará defender la próxima semana.

SPECIAL 🙌



The moment Sebastian Baez sealed his 7th career ATP title with another victory in Rio!#RioOpen pic.twitter.com/bSJG5smmub