Triunfazo de Cerúndolo en el Masters de Miami: le ganó al 6° del mundo y pasó a octavos

Francisco Cerúndolo logró una de las mejores victorias de su carrera esta tarde en el Masters 1000 de Miami donde eliminó al N°6 del mundo, Felix Auger-Aliassime, en sets corridos.

El único argentino que quedó en el torneo venció al canadiense por 6-2 y 7-5 en un altísimo nivel y pasó a octavos de final donde espera por el ganador del duelo entre el estadounidense Frances Tiafoe y el italiano Lorenzo Sonego.

Cerúndolo, 31° del ránking ATP, salió con todo y marcó condiciones desde el comienzo. Quebró de entrada y se quedó con el primer set por 6-2.

Con la potencia de su drive y un revés preciso, Francisco tuvo la determinación para ir a buscar el partido. Auger-Aliassime estuvo errático y el argentino lo aprovechó.

FRAN-tastic 🙌



Last year’s semi-finalist @FranCerundolo takes out No.5 seed Auger-Aliassime 6-2 7-5, breaking Felix’s streak of six straight Masters 1000 QFs!#MiamiOpen pic.twitter.com/VvB5UKBFqr