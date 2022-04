Tsitsipas completó una semana inolvidable y es bicampeón de Montecarlo

Stefanos Tsitsipas, número 5 del ranking mundial de la ATP, revalidó su título en el Masters 1000 de tenis de Montecarlo al vencer en la final al español Alejandro Davidovich-Fokina por 6-3 y 7-6 (7-3).

Tsitsipas se impuso al cabo de una hora y 36 minutos de juego para conquistar por segundo año seguido el Rolex Monte-Carlo Masters. Si bien la definición se hizo palo y palo en el segundo set, fue claramente favorable al griego, que solo pasó serios riesgos de eliminación en cuartos de final contra Diego Schwartzman.

El Peque lo tenía 2-6, 7-6 y 4-0 en el tercero con una remontada fenomenal. Sin embargo, el europeo ganó seis games seguidos con puntos increíbles para eliminar al argentino y encaminarse al título, no sin antes dejar afuera con una autoridad asombrosa a Alexander Zverev en semis (6-4 y 6-2).

