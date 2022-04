Schwartzman se juega todo en el tercer set contra Tsitsipas en Montecarlo

Diego Schwartzman arrancó muy mal contra Stéfanos Tsitsipas, en el duelo por cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo. Pero el mejor argentino del circuito en los últimos años dio una muestra de carácter y justificó esa condición en la segunda manga. Se define todo en el tercer set.

Para el Peque venía todo cuesta abajo. Había perdido 6-2 el primer set sin atenuantes contra un rival que es top ten hace rato y que, ante la eliminación temprana de Novak Djokovic quedó como segundo favorito a ganar el título.

La tendencia se mantuvo en el comienzo de la segunda manga, porque Diego volvió a perder su saque y quedó contra las cuerdas. Su lenguaje gestual lo decía todo: frustración, tristeza, enojo y calentura.

Schwartzman llegó a estar 5-2 abajo y Tsitsipas tenía el servicio para cerrar su trámite sin problemas, pero su rival tenía otros planes. El tenista argentino sacó a relucir lo mejor de su juego, los errores desaparecieron por tres games seguidos, ganó 10 puntos consecutivos y le tiró toda la presión al europeo.

A lob…off a drop shot?



A spectacular new trick out of @dieschwartzman's hat! 🎩#RolexMCMasters pic.twitter.com/xnOIWjmu56