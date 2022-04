Tenis: Tsitsipas quiere repetir el título en Montecarlo

Después de eliminar a Diego Schwartzman en cuartos de final tras un partido tremendo, Stéfanos Tsitsipas no dejó dudas en la semi. Derrotó con autoridad a Alexander Zverev por 6-4 y 6-2 para meterse en la definición del Masters 1000 de Montecarlo, que se juega sobre polvo de ladrillo.

El griego superó así al segundo máximo favorito del certamen y es gran candidato con vistas a la definición.

Este domingo (9:30 de Argentina por ESPN) enfrentará al español Alexander Davidovich Fokina que transpiró para ganarle a Grigor Dimitrov por 6-4, 6-7 y 6-3 en la otra semi.

Tsitsipas aspira a convertirse en el séptimo jugador capaz de revalidar el título individual del Masters de Montecarlo, tras haber ganado en 2021.

Never in doubt 🇬🇷



A rock-steady @steftsitsipas gets past Zverev 6-4 6-2 and will defend his #RolexMCMasters title tomorrow! pic.twitter.com/vBleRyVhQb