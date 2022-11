Tevez renunció como DT de Central: «Lo mejor que puedo hacer es dar un paso al costado»

Carlos Tevez renunció como director técnico de Rosario Central: El ex director técnico de canalla llamó a la prensa tras 15 días de su pedido de refuerzos y tras confirmarse las cinco listas de candidatos de cara a las elecciones en el club. Tevez tomó al decisión de renunciar a Central porque considera que no podrá armar el equipo ni afrontar el próximo mercado de pases en las condiciones que él quisiera porque hasta el 18 de diciembre no se definirá quién será el nuevo presidente del club. Foto sebagranata

Carlos Tevez anunció hoy su decisión de dejar de ser el entrenador de Rosario Central después de casi cinco meses al frente del «Canalla» y afirmó que no quiere «ser un obstáculo» para el club.

«Lo mejor que puedo hacer es dar un paso al costado. Me parece lo más conveniente», dijo Tevez en una conferencia de prensa en Arroyo Seco.

La principal razón por la que Tevez se aleja de Central tiene que ver con las elecciones de autoridades que serán el 18 de diciembre con cinco listas. «No me gustó que se use mi nombre para la política del club. Primero está el escudo de Central y no mi nombre, pero yo no voy a permitir que se use mi nombre para hacer política», declaró.

«LO LINDO DE CENTRAL ES LA GENTE, QUE ESTÁ RE LOCA». Carlos Tevez se refirió al apoyo de los hinchas Canallas durante su estadía como entrenador en Rosario Central. pic.twitter.com/MGafFqOwgn — SportsCenter (@SC_ESPN) November 3, 2022

«No se escuden en Carlos Tevez y trabajen en un proyecto serio. No quiero ser un obstáculo para Central. Yo no soy de la casa. Se hace muy difícil. Las elecciones debieron ser hace un mes y se pasaron para diciembre. Lo más conveniente me parece dar un paso al costado», subrayó el ex Boca.

Tevez, que desde que asumió en julio pasado dirigió 23 partidos (22 del torneo local y uno de la Copa Argentina) con 6 triunfos, 10 empates y 7 derrotas, explicó: «Si las elecciones son en diciembre yo no puedo meterme en armar un equipo nuevo porque si la oposición gana, yo no puedo estorbar con el mercado de pases nuevos. Nos agarra a todos en el medio. Si tiran las elecciones para el año que viene estamos con la gente enojada, no pudiendo votar, mal predispuesta y yendo a la cancha a putear».