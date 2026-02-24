Tiago Chiriotti se suma a la Fórmula 2 y debutará en Viedma

Tiago Chiriotti, uno de los pilotos regionales que compite a nivel nacional, tendrá doble acción durante la temporada 2026. En las últimas horas se confirmó su incorporación a la Fórmula 2, con el equipo Cepeda Racing. El neuquino ya participó en las primeras jornadas de la Fórmula 3 Metropolitana y ahora se suma a otra de las divisiones de monopostos.

“Es un nuevo desafío junto al equipo de Ezequiel Cepeda, con muchas expectativas y entusiasmo. Estoy feliz de poder estar acá y tener esta nueva experiencia, esperamos lo mejor para nuestro debut en Viedma”, comentó el Tiago, quien debutará en la capital rionegrina, el 7 y 8 de marzo, en una de las teloneras del TC.

Un piloto, dos fórmulas

El Cepeda Racing adquirió un segundo auto durante el receso y confirmará butaca en los próximos días. Por el momento tiene al piloto neuquino que buscará empezar la mejor manera. “Estoy muy agradecido por darme la confianza en este nuevo y ambicioso proyecto, debo agradecer a los sponsors y mi familia que me acompañan”, agregó el neuquino.

Sobre los planes para el año, Chiriotti comentó que “el objetivo principal es pelear el campeonato en la Fórmula 3 y correr la mayor cantidad de pruebas posibles en la Fórmula 2”. Se viene un año recargado para el joven piloto de Neuquén.