Foto: Apat. El rionegrino buscará deleitar a su público en el cierre de temporada.

Además de la definición propiamente dicha, otra de las grandes atracciones del fin de semana en el Autódromo Ciudad de Viedma será la presencia en pista de José Manuel Urcera; por cercanía geográfica, el abanderado de la afición local.

El rionegrino será la gran esperanza de la región en la duodécima y última fecha del campeonato 2026 del TN Apat, que por segunda vez en cuatro años cierra y define su calendario en el veloz trazado de la ciudad capital.

Manu, oriundo de San Antonio Oeste, afrontará su segunda competencia dentro del Scudería JT que comanda el loberense Jerónimo Teti, con la cual tuvo una auspiciosa primera presentación semanas atrás en Concordia, a bordo del Honda All New Civic de su propiedad.

El exbicampeón de la especialidad, 11° en el certamen, pretende volver a los primeros planos y por ello decidió apostar a un equipo que, en los últimos años, junto al propio Teti y Joel Gassman, se acostumbró a ganar carreras y pelear campeonatos en la Clase 3.

Si bien la nueva máquina estrenada promediando el certamen mostró parciales interesantes, todavía no logró plasmar en pista un resultado acorde a las expectativas de Urcera, que este año fue el 2° puesto obtenido en la fecha inaugural de Paraná.

Benvenuti no se rinde y quiere dar un salto en calidad con el VW Venti GLI.

Por su parte, el neuquino Juan Cruz Benvenuti, aunque no tan local, también portará la bandera regional, intentando ser competitivo con el VW Vento GLI que alista el Canning Motorsport y que lo vio competir desde junio hasta este cierre de calendario.

El gran candidato a llevarse la corona en la Clase 3 es el arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet Cruze), ganador este año de cuatro competencias y amplio dominador del certamen durante gran parte de su recorrido. En Viedma, el cinco veces campeón de TC tendrá su segundo «match point».

Sin embargo, las últimas carreras mostraron un gran salto del mendocino Julián Santero (VW Virtus), excampeón de la especialidad, que, tras imponerse en tres de las últimas cuatro finales, logró recortar la diferencia a 22 puntos. Así y todo, no deja de ser una brecha más que considerable en favor del Titán.

En la Clase 2 son los tres los pilotos que llegan con chances matemáticas de pintar el “1” en la última fecha. El mendocino Tomás Vittar (Nissan March) lidera la tabla con 316 puntos. Detrás asoman el entrerriano Exequiel Bastidas (Toyota Yaris), a solo una unidad de diferencia, y el salteño Francisco Coltrinari (Peugeot 208), que reúne 289 puntos.

La actividad oficial en pista comenzará el sábado, con entrenamientos y las respectivas pruebas de clasificación. En tanto que el domingo irán las series y las finales para ambas clases.