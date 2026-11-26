Un hombre que cumple una condena en modalidad de prisión domiciliaria por abuso sexual fue imputado por ejercer ilegalmente la medicina desde la vivienda donde permanece alojado, en la localidad rionegrina de Ingeniero Huergo.

Según la acusación presentada por el fiscal adjunto de Villa Regina, Rodrigo Vazzana, el imputado continuó desarrollando prácticas médicas de manera habitual pese a tener la matrícula profesional inhabilitada y sin contar con autorización del juez de ejecución.

Un consultorio en el domicilio de detención

De acuerdo con la teoría del caso expuesta en la audiencia, entre el 26 de febrero y el 7 de agosto de 2025, el acusado atendió al menos treinta consultas —de forma presencial, telefónica y por mensajería instantánea— y cobró honorarios por esas prestaciones. Para ello, había montado un consultorio dentro del inmueble ubicado en la calle Roque Sáenz Peña al 800, donde cumple su pena.

En ese mismo período, emitió y entregó al menos cincuenta recetas y certificados médicos con prescripciones de medicamentos e indicaciones de tratamientos. Además, en la documentación expedida se presentaba como especialista en clínica y diabetes, atribuyéndose títulos que no cuentan con certificación ni reconocimiento del Ministerio de Salud de Río Negro.

La Fiscalía encuadró los hechos como ejercicio ilegal de la profesión de médico en concurso real con arrogación pública de especialidad médica, conforme a los artículos 247 (incisos 1 y 2), 45 y 55 del Código Penal.

Las pruebas reunidas y el avance de la causa

Para sostener la imputación, el Ministerio Público Fiscal incorporó informes oficiales del Ministerio de Salud y de la Coordinación Provincial de Fiscalización Sanitaria que acreditan la baja de la matrícula profesional y la inexistencia de especialidades registradas ante el Comité Provincial de Especialidades Médicas.

El legajo incluye también el acta de allanamiento a la vivienda, el reporte preliminar del Gabinete de Criminalística sobre el consultorio montado y los elementos secuestrados, el testimonio de una paciente que se encontraba en el lugar durante el operativo y avisos de una empresa empleadora que detectó certificados médicos firmados por el acusado. A ello se suma el peritaje forense realizado por la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITEL) sobre un teléfono celular, donde se hallaron capturas de pantalla, imágenes de recetas y conversaciones con pacientes, además del incumplimiento de las pautas de conducta fijadas para su prisión domiciliaria.

Tras escuchar a las partes, el juez de Garantías tuvo por formulados los cargos en los términos planteados por la Fiscalía y habilitó la investigación penal preparatoria por el plazo de cuatro meses. Por su parte, el defensor penal público Javier Razzetto adelantó que solicitará la revisión de la imputación.