La cosecha de manzanas y peras, una de las tareas que más demanda mano de obra durante la temporada frutícola, podría experimentar un cambio tecnológico. Los robots voladores capaces de identificar, seleccionar y recolectar frutas ya dejaron de ser una curiosidad de laboratorio y cuentan con experiencias en huertos comerciales de distintos países, incluido Chile.

El desarrollo de la empresa israelí Tevel Aerobotics Technologies es uno de los casos que despertó interés en la industria. Su sistema utiliza robots voladores autónomos que, mediante inteligencia artificial, cámaras y sensores, identifican los frutos que están en condiciones de ser cosechados y realizan la tarea sin intervención directa de un operario en cada árbol.

La experiencia en Chile vuelve a poner sobre la mesa una pregunta para las principales regiones productoras de Argentina: ¿puede esta tecnología adaptarse a los montes frutales del Alto Valle de Río Negro y Neuquén?

Cómo funcionan los drones que cosechan frutas

El sistema desarrollado por Tevel combina robots voladores autónomos, inteligencia artificial, visión computacional y algoritmos de aprendizaje automático. Los equipos trabajan sobre una plataforma terrestre que permite desplazarlos dentro de los huertos y organizar las tareas de recolección.

Cada robot identifica los frutos que cumplen con los criterios de madurez y calidad definidos para la cosecha. A través de cámaras y sensores, analiza la fruta, calcula la trayectoria para alcanzarla y utiliza un mecanismo robótico para desprenderla del árbol con cuidado.

El sistema está integrado por ocho robots voladores que trabajan sobre una plataforma móvil. En la experiencia implementada en Chile, los equipos fueron utilizados para cosechar distintas variedades de manzanas durante la temporada de recolección.

La tecnología apunta a realizar una cosecha selectiva: no retirar todos los frutos de un árbol de manera indiscriminada, sino identificar aquellos que están en condiciones de ser recolectados.

Además, el sistema genera información sobre la fruta cosechada, como peso, tamaño, color, ubicación y otros parámetros que pueden servir para analizar la producción y tomar decisiones en el manejo del huerto.

Los drones ya avanzan en el Alto Valle, pero para otras tareas

En Río Negro, la incorporación de drones a la actividad frutícola ya comenzó, aunque por ahora el foco está puesto en aplicaciones, monitoreo y agricultura de precisión, y no en la cosecha autónoma.

En septiembre de 2025, productores del Alto Valle y Valle Medio participaron de una demostración organizada por la Secretaría de Fruticultura, la Federación de Productores y el INTA. Allí se presentaron las posibilidades de los drones para distintas tareas agrícolas y se realizaron pruebas de vuelo y simulaciones de aplicaciones.

La cosecha robotizada de frutas ya tiene experiencias en Chile y plantea nuevos desafíos para la fruticultura patagónica. Foto: gentileza.

En octubre de ese mismo año, el INTA Alto Valle publicó un análisis sobre los modelos disponibles, los costos y el potencial de utilización de estos equipos en la región. La experiencia mostró el interés que despierta la tecnología para tareas sanitarias y aplicaciones foliares, aunque también remarcó la necesidad de avanzar en investigación sobre eficacia, dosificación y manejo.

El avance continuó este año. El 25 de noviembre, más de 50 productores, técnicos y estudiantes participaron de una jornada de capacitación en Allen sobre monitoreo de cultivos, aplicaciones y uso de drones con cámaras multiespectrales.

¿Puede llegar la cosecha robotizada a Río Negro y Neuquén?

El desarrollo de estos sistemas abre un interrogante para una región donde la cosecha continúa dependiendo en gran medida del trabajo manual y donde la disponibilidad de trabajadores temporarios, los costos y la competitividad son parte de los desafíos de cada temporada.

Sin embargo, la posibilidad de incorporar robots voladores para recolectar manzanas y peras no depende solamente de la disponibilidad de la tecnología. También requiere evaluar la arquitectura de los montes, las variedades, los sistemas de conducción, la velocidad de recolección, la calidad de la fruta y los costos de implementación.