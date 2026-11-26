Cómo votaron los senadores de Río Negro, Neuquén y la Patagonia la reforma electoral
El Senado le dio media sanción al proyecto de Reforma electoral integral y Diputados definirá si se eliminan las PASO en las elecciones 2027.
El Senado aprobó este jueves la reforma electoral impulsada por el oficialismo, con 43 votos afirmativos, 29 negativos y ninguna abstención. La iniciativa propone suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2027, mantener la Boleta Única de Papel e incorporar la opción de “lista completa”. Con esta media sanción, el proyecto pasa a Diputados.
Entre los cambios también se contempla una reducción del 50% de los espacios gratuitos en medios audiovisuales destinados a las campañas electorales.
Cómo votaron los senadores de Neuquén
Los tres representantes neuquinos acompañaron el proyecto del oficialismo:
- Nadia Márquez (La Libertad Avanza): voto afirmativo.
- Pablo Cervi (La Libertad Avanza): voto afirmativo.
- Julieta Corroza (La Neuquinidad): voto afirmativo.
Los votos de Río Negro
En la representación rionegrina hubo dos votos negativos y uno afirmativo:
- Martín Soria (Fuerza Patria): voto negativo.
- Ana Marks (Fuerza Patria): voto negativo.
- Enzo Fullone (La Libertad Avanza): voto afirmativo.
Cómo votaron los senadores de Chubut
En Chubut, dos senadoras acompañaron la iniciativa y un senador votó en contra:
- Andrea Marcela Cristina (Juntos por el Cambio Chubut): voto afirmativo.
- Edith Elizabeth Terenzi (Juntos por el Cambio Chubut): voto afirmativo.
- Carlos Alberto Linares (Frente de Todos): voto negativo.
Los votos de Santa Cruz
Los representantes santacruceños también tuvieron posiciones divididas:
- José María Carambia (Alianza por Santa Cruz): voto afirmativo.
- Natalia Elena Gadano (Alianza por Santa Cruz): voto afirmativo.
- Alicia Kirchner (Alianza Unión por la Patria): voto negativo.
Cómo votaron los senadores de Tierra del Fuego
En Tierra del Fuego, los dos representantes de La Libertad Avanza votaron a favor, mientras que la senadora de Unión por la Patria lo hizo en contra:
- Agustín Pedro Coto (La Libertad Avanza): voto afirmativo.
- María Belén Monte de Oca (La Libertad Avanza): voto afirmativo.
- Cándida Cristina López (Frente de Todos): voto negativo.
El cruce por Ficha Limpia durante el debate
Durante la discusión en el recinto, el senador de Fuerza Patria Eduardo “Wado” de Pedro cuestionó la incorporación de Ficha Limpia al proyecto. Consideró que la iniciativa funciona como “un reaseguro” para impedir una eventual candidatura de Cristina Fernández de Kirchner.
“Igual que Macri, insisten en perseguir a la dirigente que más mide. Hoy, la dirigente política que más mide, más que ustedes, más que nosotros, más que el Presidente, se llama Cristina Fernández de Kirchner. Y está presa injustamente. ¿Tanto miedo tienen que ponen un reaseguro más, que es Ficha Limpia para que Cristina no se pueda presentar?”, expresó.
Además, cuestionó el poder que, a su entender, se le otorga al Poder Judicial y apuntó contra sectores que calificó como “corruptos y mafiosos”.
Por su parte, Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado, defendió la eliminación de las PASO. Recordó que en las últimas elecciones fueron pocos los partidos que utilizaron esa instancia para definir sus candidaturas y sostuvo que “es cara, es una encuesta y en muchos casos generó situaciones económicas complejas”.
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