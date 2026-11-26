Con 43 votos afirmativos y 29 votos negativos, queda aprobado el proyecto de ley de Reforma Electoral Integral.

El Senado aprobó este jueves la reforma electoral impulsada por el oficialismo, con 43 votos afirmativos, 29 negativos y ninguna abstención. La iniciativa propone suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2027, mantener la Boleta Única de Papel e incorporar la opción de “lista completa”. Con esta media sanción, el proyecto pasa a Diputados.

Entre los cambios también se contempla una reducción del 50% de los espacios gratuitos en medios audiovisuales destinados a las campañas electorales.

Cómo votaron los senadores de Neuquén

Los tres representantes neuquinos acompañaron el proyecto del oficialismo:

Nadia Márquez (La Libertad Avanza): voto afirmativo.

voto afirmativo. Pablo Cervi (La Libertad Avanza): voto afirmativo.

voto afirmativo. Julieta Corroza (La Neuquinidad): voto afirmativo.

Los votos de Río Negro

En la representación rionegrina hubo dos votos negativos y uno afirmativo:

Martín Soria (Fuerza Patria): voto negativo.

voto negativo. Ana Marks (Fuerza Patria): voto negativo.

voto negativo. Enzo Fullone (La Libertad Avanza): voto afirmativo.

Cómo votaron los senadores de Chubut

En Chubut, dos senadoras acompañaron la iniciativa y un senador votó en contra:

Andrea Marcela Cristina (Juntos por el Cambio Chubut): voto afirmativo.

voto afirmativo. Edith Elizabeth Terenzi (Juntos por el Cambio Chubut): voto afirmativo.

voto afirmativo. Carlos Alberto Linares (Frente de Todos): voto negativo.

Los votos de Santa Cruz

Los representantes santacruceños también tuvieron posiciones divididas:

José María Carambia (Alianza por Santa Cruz): voto afirmativo.

voto afirmativo. Natalia Elena Gadano (Alianza por Santa Cruz): voto afirmativo.

voto afirmativo. Alicia Kirchner (Alianza Unión por la Patria): voto negativo.

Cómo votaron los senadores de Tierra del Fuego

En Tierra del Fuego, los dos representantes de La Libertad Avanza votaron a favor, mientras que la senadora de Unión por la Patria lo hizo en contra:

Agustín Pedro Coto (La Libertad Avanza): voto afirmativo.

voto afirmativo. María Belén Monte de Oca (La Libertad Avanza): voto afirmativo.

voto afirmativo. Cándida Cristina López (Frente de Todos): voto negativo.

El cruce por Ficha Limpia durante el debate

Durante la discusión en el recinto, el senador de Fuerza Patria Eduardo “Wado” de Pedro cuestionó la incorporación de Ficha Limpia al proyecto. Consideró que la iniciativa funciona como “un reaseguro” para impedir una eventual candidatura de Cristina Fernández de Kirchner.

“Igual que Macri, insisten en perseguir a la dirigente que más mide. Hoy, la dirigente política que más mide, más que ustedes, más que nosotros, más que el Presidente, se llama Cristina Fernández de Kirchner. Y está presa injustamente. ¿Tanto miedo tienen que ponen un reaseguro más, que es Ficha Limpia para que Cristina no se pueda presentar?”, expresó.

Además, cuestionó el poder que, a su entender, se le otorga al Poder Judicial y apuntó contra sectores que calificó como “corruptos y mafiosos”.

Por su parte, Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado, defendió la eliminación de las PASO. Recordó que en las últimas elecciones fueron pocos los partidos que utilizaron esa instancia para definir sus candidaturas y sostuvo que “es cara, es una encuesta y en muchos casos generó situaciones económicas complejas”.