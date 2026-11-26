El paso de la escuela secundaria a la universidad representa uno de los primeros grandes desafíos para quienes deciden continuar sus estudios superiores. Nuevas formas de aprender, mayores exigencias académicas y la necesidad de organizar los tiempos de cursado forman parte de una etapa que requiere adaptación. Con ese objetivo, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) pondrá en marcha una nueva edición de su Intensivo de Verano para ingresantes.

La actividad comenzará el 3 de febrero de 2027 y estará abierta a todas las personas que ingresen a las distintas carreras de esa unidad académica. El primer encuentro será a las 8.30, en la entrada del edificio de la Facultad de Ingeniería, donde los estudiantes recibirán información para comenzar a transitar esta nueva etapa.

Uno de los ejes de la propuesta será Fundamentos de Matemática, una asignatura considerada central para fortalecer los conocimientos básicos con los que llegan los ingresantes y desarrollar herramientas necesarias para afrontar el cursado de las carreras de ingeniería.

La iniciativa combinará encuentros presenciales con recursos y actividades disponibles en la plataforma virtual PLENA. De esta manera, el trabajo no quedará limitado a las clases en el aula, sino que contará con materiales y propuestas para continuar el aprendizaje a través del entorno digital.

Durante la jornada inicial también se informarán los horarios de cursado, que estarán organizados de acuerdo con cada carrera. La organización busca facilitar la participación de los estudiantes y adecuar las actividades a las particularidades de las distintas trayectorias académicas.

Pero el intensivo no apunta solamente a repasar contenidos. También busca que quienes comienzan la universidad puedan familiarizarse con el funcionamiento de la institución, conocer las dinámicas de estudio y empezar a reconocer las herramientas que tendrán a disposición durante su formación.

En ese primer acercamiento, el manejo de los recursos digitales también tendrá un lugar. La Facultad informó que habrá un video explicativo sobre el uso de la plataforma virtual, al que se podrá acceder mediante un código QR incluido en el material de difusión.

La propuesta se inscribe en una etapa clave para los futuros estudiantes: el momento en que dejan atrás la organización escolar y comienzan a construir una nueva relación con el conocimiento, el estudio y la vida universitaria. En carreras que demandan una importante formación en ciencias básicas, contar con un espacio previo de acompañamiento puede resultar una herramienta para afrontar con mejores recursos los primeros meses de cursado.

Con el Intensivo de Verano, la Facultad de Ingeniería busca que el ingreso no sea solamente una fecha en el calendario académico, sino un proceso de preparación y acercamiento a la universidad.