En Catriel, el artículo 284 de la Carta Orgánica exige dos tercios de los votos para aprobar este endeudamiento. Foto: Florencia Salto.

La iniciativa apunta a dotar a la ciudad de una capacidad productiva propia mediante una planta de asfalto que se instalará en el Parque Industrial y será operada por trabajadores municipales. En un contexto donde Vialidad Rionegrina realiza tareas de reparación en la Ruta 151 cerca de Catriel, entre los kilómetros 109 y 122 y hacia el kilómetro 130, con asfalto llevado desde Allen, contar con elaboración local evitaría demoras.

Según indicaron fuentes municipales, el objetivo es destinar la producción a uso interno y también a demanda externa si se solicita, como una inversión estratégica para ganar autonomía operativa, sostener un plan de obras a largo plazo y responder a un reclamo histórico vecinal.

De adquirirla, la secretaría de Obras Públicas proyecta pavimentar cuadras de la ciudad a partir de un plan integral que priorizará las calles con servicios y cordón cuneta. El cálculo estimado es de cuatro a cinco cuadras diarias, unas 100 al mes, lo que equivale a una capacidad nominal de 100 toneladas por hora o unas 10.000 mensuales.

El leasing con Banco Patagonia y los equipos cotizados

Para concretar esa compra, el Municipio proyecta un leasing a través del Banco Patagonia a devolver en hasta 36 meses, con cesión en garantía de fondos de la Coparticipación Provincial. En este esquema, el banco compra los equipos y conserva su titularidad durante el contrato, mientras el Municipio los utiliza y tiene la opción de quedarse con ellos al final mediante el pago de un valor residual.

La tasa es variable: suma TAMAR más ocho puntos anuales, con una referencia de 31,44% nominal anual y una cuota estimada de $69,1 millones (US$ 42.523 al tipo de cambio del Banco Nación del 26 de noviembre) antes de impuestos y comisiones.

La firma Econovo Agrovial S.R.L. presentó un presupuesto por el equipamiento valuado en € 1.051.480,50 (US$ 1.155.971). El paquete incluye una planta de asfalto Ammann ACM 100 Prime con tanque contenedor bitumen, una extendedora sobre orugas Ammann ABG 5420 y un rodillo compactador tándem combinado Ammann ARX 45-2C.

Audiencia pública y paquete de $2500 millones

El Concejo Deliberante convocó a la audiencia pública tras un acuerdo en Labor Parlamentaria. El expediente reúne los proyectos sobre el leasing de $1.600 millones (US$ 1.000.313) y otro pedido de crédito por hasta $900 millones (US$ 562.676) vinculado a la obra de calle Kabul, lo que lleva el endeudamiento bajo análisis a $2.500 millones (US$ 1.562.988). El tratamiento quedó suspendido provisoriamente para cumplir con los pasos que exige la Carta Orgánica Municipal cuando se requiere una mayoría especial.

Desde el oficialismo sostienen que la audiencia pública busca garantizar la participación ciudadana antes de votar en el recinto y remarcan que, aunque no es vinculante, resulta obligatorio por norma. En tanto, sectores opositores y vecinales plantean reparos sobre el nivel de endeudamiento, el costo operativo real de la planta y el destino de otros fondos recibidos por el municipio.