Condenaron a dos hombres por vender droga en San Patricio del Chañar: deberán pagar $4 millones y uno tiene prohibido ingresar a la localidad

A partir de dos acuerdos plenos presentados por la fiscal del caso Eugenia Titanti y el asistente letrado Luciano Vidal, la Justicia condenó a Carlos Sebastián Gatica a 3 años de prisión condicional y a Carlos Alfonso Gatica a 2 años y 6 meses de prisión en suspenso, luego de que ambos reconocieran su participación en una red de comercialización de estupefacientes en San Patricio del Chañar.

Los acuerdos fueron homologados por el juez de garantías Raúl Aufranc, quien además dictó el sobreseimiento de un tercer involucrado al comprobarse que era ajeno a la maniobra ilícita y prorrogó por un mes la investigación respecto de un cuarto imputado en una causa conexa.

Los alcances de las condenas y las reglas de conducta

Según expusieron los representantes del Ministerio Público Fiscal, la pesquisa determinó que ambos condenados actuaban como partícipes secundarios bajo las órdenes de proveedores radicados en la localidad de Centenario.

Para Carlos Sebastián Gatica, declarado responsable de comercialización de estupefacientes en carácter de partícipe secundario en concurso real con lesiones leves como autor, el acuerdo incluyó una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, el pago de una multa económica y una donación de $4.000.000 destinada a equipamiento tecnológico para el área de investigaciones policiales. Además, se dispuso el decomiso del automóvil utilizado para realizar los repartos y reglas de conducta por cuatro años, entre ellas la obligación de mudarse fuera de San Patricio del Chañar en un plazo de 30 días y la prohibición de ingresar a la localidad sin autorización judicial.

En cuanto a Carlos Alfonso Gatica, condenado como partícipe secundario de comercialización de estupefacientes, se le impuso una pena de 2 años y 6 meses de prisión condicional, el pago de una multa y pautas de conducta por el mismo plazo, que comprenden 96 horas de tareas comunitarias. Asimismo, a pedido de la fiscalía, fue sobreseído en una causa conexa por presuntas amenazas.

Cómo operaba la red y el ataque con arma blanca

La investigación conjunta del Ministerio Público Fiscal y la Policía provincial acreditó que, entre junio y el 24 de julio de 2026, funcionó un punto de venta de cocaína y marihuana al menudeo en el barrio 76 Viviendas de San Patricio del Chañar, complementado con entregas a domicilio.

De acuerdo con la acusación, Carlos Sebastián Gatica efectuaba los repartos en auto y motocicleta, y administraba billeteras virtuales mediante las cuales recibió cerca de $87.000.000 en transferencias nocturnas que luego giraba a sus proveedores en Centenario. Por su parte, Carlos Alfonso Gatica colaboraba desde el domicilio allanado el 24 de julio, donde se secuestraron 132,5 gramos de cocaína, marihuana, balanzas y elementos de corte. Durante ese operativo, ambos intentaron huir en el auto y arrojaron 112 gramos de cocaína compactada en un terreno baldío.

A ese legajo se sumó un hecho violento ocurrido el 12 de julio de 2026, alrededor de las 3:50, en la esquina de Gasparri Sur y Río Limay. Tras un altercado de tránsito, Carlos Sebastián Gatica atacó con un cuchillo a un hombre y le provocó cortes en el glúteo y en una oreja antes de darse a la fuga.

Sobreseimiento y prórroga en el expediente

En el marco de la causa había sido vinculado inicialmente un hombre identificado como C.H.G., propietario de la vivienda donde se comercializaba la droga. Con el avance de la investigación se acreditó que trabaja como mecánico, que sus familiares se habían instalado en el inmueble y que no tenía relación con la venta de estupefacientes, por lo que el magistrado dispuso su sobreseimiento.

Por último, respecto de un cuarto involucrado (L.A.L.G.), imputado en una causa conexa por amenazas simples, el juez hizo lugar al pedido de la fiscalía y prorrogó por un mes el plazo de investigación.