El Deliberante aprobó ayer por mayoría la adhesión al decreto provincial 1714 que estableció el estado de emergencia meteorológica en los próximos seis meses debido al fenómeno climático de “El Niño”.



La adhesión, impulsada desde el Ejecutivo Municipal, involucró ocho artículos que prevén, entre otros detalles, la habilitación al intendente Mariano Gaido para hacer reestructuraciones de partidas presupuestarias sin autorizaciones especiales, contrataciones directas para comprar bienes, servicios y acordar obras, independientemente de los montos.



El municipio deberá informar cada dos meses sobre el uso discrecional de los fondos, si es que ocurre una emergencia climática que amerite la adopción de medidas extraordinarias, como el anegamiento de barrios por napas freáticas altas o inconvenientes en la urbanización por los ríos caudalosos o procesos de deslave en la zona de bardas, según se detalló en los considerandos.

El Concejal de LLA, Nicolás Montero, no acordó con la adhesión a la emergencia climática (foto Florencia Salto)



El oficialismo logró el respaldo de casi todos los bloques, a excepción de La Libertad Avanza (LLA), que opinó en el recinto que la medida municipal se adoptaba luego de decidir que las elecciones serán el 14 de febrero. El concejal Nicolás Montero, comparó que la provincia, decretó la Emergencia hace un mes.

«Hay un grado de probabilidad de que algo ocurra con mayor o menor afectación, nos preparamos para eso, en un proceso de transparencia que involucra informar al Concejo Deliberante», dijo el presidente del bloque del MPN, Atilio Sguazzini cuando presentó el despacho y solicitó la adhesión política.

El respaldo fue de Juntos por la Vida, Confluencia Neuquina y Fuerza Libertaria. Desde otros bloques, como Comunidad, Avanza Neuquén o el FIT, hubo cuestionamientos sobre la autorización al intendente Mariano Gaido para disponer del presupuesto por fuera de los parámetros licitatorios, sin embargo, aprobaron la adhesión y el jefe comunal quedó habilitado para el uso de los fondos en caso de desastres en la ciudad por desbordes, anegamientos o contingencias climáticas en los próximos seis meses.

El presidente del bloque del MPN, Atilio Sguazzini, aseguró que la habilitación para el uso discrecional de los fondos incluyó la transparencia (foto Florencia Salto)



“Entendemos que no haya tiempo en caso de una emergencia, pero se presta para el manejo de fondos en forma directa: no se habla de las personas ni se presenta un plan de contingencia, así es que acompañamos de forma crítica”, se planteó desde el FIT.