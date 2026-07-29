TN Apat: Manu Urcera vuelve a la marca con la que obtuvo el bicampeonato en la Clase 3

Nueva apuesta y otro cambio de aire para el rionegrino José Manuel Urcera en su agenda deportiva 2026, que este fin de semana lo verá iniciando un nuevo proyecto competitivo en la Clase 3 del TN Apat.

El exbicampeón de la especialidad dejó el Ford Focus y saldrá a pista en San Juan Villicum, sede de la séptima fecha, con un flamante Honda Civic de última generación; máquina muy bien lograda por el capitalino Gabriel Rodríguez y motorizada por los hermanos Riva.

En la víspera, Urcera, 12° en el certamen de la divisional mayor, efectuó una interesante primera puesta en pista en el Autódromo de San Nicolás, cuyos auspiciosos resultados parciales motivaron el cambio y el estreno de la máquina.

«Fue una buena prueba, conociendo de a poco el auto junto al equipo y probando elementos y distintas configuraciones de puesta a punto. Siempre los tiempos son relativos, porque no se saben las condiciones del circuito y demás», comentó Manu a Río Negro.

«Nos falta mucho en cuanto al conocimiento del auto, por lo que en San Juan será un fin de semana de menos a más en cuanto a evolución. Estamos todavía muy lejos del techo del auto, lo cual es alentador. Lo tomaremos con calma», recalcó el rionegrino, que, al igual que varios pilotos, tendrá doble actividad el fin de semana acelerando también en el «Desafío de las Estrellas» del TC.

Para Manu el cambio a Honda supone la vuelta a la marca con la que obtuvo el bicampeonato en la Clase 3 en las temporadas 2019 y 2020, cuando por entonces competía para el Larrauri Racing.

Además de Urcera, también representará a la región el neuquino Juan Cruz Benvenuti, que afrontará su tercera participación con el VW Vento GLI del Canning Motorsport. Luego de dos primeras presentaciones sin suerte, el de Villa La Angostura buscará su primer gran resultado del año.