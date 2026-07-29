Por alertas, suspenden las clases en localidades de la cordillera de Río Negro: qué pasa en Bariloche

Algunas localidades no tendrán actividades escolares este 30 de julio de 2026.

Ante un combo de alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional para las zonas cordilleranas de Argentina, algunos de los consejos escolares de la provincia de Río Negro decidieron suspender las clases.

La caída de nieve complica el desarrollo con normalidad de las actividades escolares, por lo que el consejo escolar de Bariloche resolvió suspender las actividades en algunas localidades y postergar el ingreso en otras.

Cómo serán las clases en las localidades cordilleranas de Río Negro

El Consejo Escolar de Bariloche informó que este jueves 30 de julio se suspenderán todas las actividades escolares en distintos establecimientos debido a las condiciones climáticas y al estado de las rutas.

La medida alcanza a todos los turnos y fue dispuesta para las localidades de Villa Llanquín, Pilcaniyeu, Pichileufu, Corralito, Ñirihuau y Villa Mascardi.

En tanto, en los establecimientos educativos de San Carlos de Bariloche y Dina Huapi se mantendrán las actividades presenciales, aunque el ingreso será a partir de las 9 de la mañana.

Desde el Consejo Escolar indicaron que se contemplará la inasistencia de los estudiantes que no puedan concurrir debido a las contingencias climáticas o a las dificultades para trasladarse.

La decisión se tomó en medio del temporal que afecta a la región cordillerana, con lluvias, nevadas, bajas temperaturas y complicaciones en distintos caminos y rutas.

En otras localidades que fueron alcanzadas por la nieve como El Bolsón, El Manso, Río Villegas, El Foyel, Cuesta Del Ternero, Mallin Ahogado, Rinconada De Nahuelpan, Ñorquinco y Fitamiche, aún no se informó la suspensión de actividades por lo que las clases se dictarán con normalidad.