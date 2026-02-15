¿River puede frenar el pase de Adam Bareiro a Boca? Qué porcentaje le pertenece

Adam Bareiro es una de las figuras de Fortaleza y Boca insiste por él.

Este sábado, sorpresivamente, el Xeneize avanzó fuerte por Adam Bareiro y ya le envió una oferta formal a Fortaleza Esporte Clube para adquirir el 100% de su ficha.

El centrodelantero siempre fue del gusto de Juan Román Riquelme, quien incluso intentó comprarlo antes de que llegara a River Plate en julio de 2024. El Millonario lo vendió a Fortaleza a mediados del año pasado por 1.800.000 dólares por el 50% de su pase, con objetivos fijados para que el equipo del norte de Brasil pueda adquirir otro 20% de la ficha.

Sin embargo, el club de Núñez no podría interceder en el pase del paraguayo a Boca Juniors, ya que solo posee el 30% de los derechos económicos del jugador, mientras que el otro 20% está sujeto a una negociación externa que no forma parte de la obligación de compra original.

De esta manera, River sería un mero espectador en esta negociación y el Xeneize debería abonarle una parte correspondiente en caso de que se complete la transferencia con Fortaleza.

El equipo de Bareiro se impuso el sábado ante Ferroviário Atlético Clube por la ida de las semifinales del Campeonato Cearense. En 2025 descendió al Campeonato Brasileiro Série B y no quiere desprenderse del delantero, a quien consideran una de las piezas clave para la reestructuración.

Por otro lado, el paraguayo ya tiene un acuerdo de palabra con Boca y su intención es vestir la camiseta azul y oro. Vale resaltar que Riquelme tiene tiempo hasta este viernes para incorporar un jugador por el cupo que otorgó Rodrigo Battaglia. De todas maneras, también se trabaja en la salida de Agustín Martegani, lo que le permitiría al club sumar otro cupo más hasta el 10 de marzo.