Al estilo Super Bowl: la espectacular ceremonia de clausura y el histórico show de medio tiempo en la final del Mundial 2026

La gran fiesta del fútbol ya se vive en los Estados Unidos. Mientras una marea de hinchas colmaba las tribunas del MetLife Stadium, la FIFA dio el puntapié inicial a la previa con una impactante ceremonia de clausura. El evento comenzó puntualmente a las 14:40 (hora de Argentina), transformando el campo de juego en un imponente escenario montado sobre lonas ploteadas con los símbolos más icónicos de la ciudad de Nueva York.

El ritmo y la tensión del arranque estuvieron marcados por un masivo despliegue de percusión, donde decenas de bailarines encendieron al público a fuerza de bombos y tambores, preparando el terreno para la constelación de celebridades internacionales que musicalizan la antesala de la final.

Del fenómeno del streaming al rock de estadios: quiénes salieron al «escenario» en la primera parte de los shows

La organización apostó fuerte por el cruce generacional en el primer bloque del espectáculo de cierre. El gran impacto inicial llegó de la mano de la cultura digital con la sorpresiva irrupción del streamer IShowSpeed, el reconocido creador de contenido y fanático de Cristiano Ronaldo, quien hizo cantar a todo el estadio junto a su propio cuerpo de baile.

Inmediatamente después, el escenario vibró con las máximas figuras de la música global:

Post Malone: Apareció en escena con un look de sombrero blanco, campera y jeans, adueñándose del show de apertura.

Apareció en escena con un look de sombrero blanco, campera y jeans, adueñándose del show de apertura. Swae Lee: Se sumó al escenario minutos más tarde para cantar a dúo junto a su compatriota en uno de los momentos más festejados por el público.

La grilla internacional: El lineup oficial de la FIFA incluye para este bloque las presentaciones de Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger, coronadas por una aparición especial del actor de Hollywood Tom Cruise.

Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger estuvieron a cargo del himno oficial de la FIFA. (Foto: gentileza)

En el cierre de la antesala, la ganadora del prestigioso combo de premios «EGOT» (Emmy, Grammy, Oscar y Tony), Jennifer Hudson, será la encargada de interpretar una versión especial del himno nacional de los Estados Unidos. La imponente puesta artística fue desarrollada bajo la colaboración creativa de la reconocida firma Balich Wonder Studio.

La cantante Jennifer Hudson estuvo a cargo de cantar el Himno de Estados Unidos. (Foto: gentileza)

Se viene el medio tiempo: 17 minutos solidarios al estilo Super Bowl

La verdadera revolución de esta final llegará en el descanso de los futbolistas. La FIFA ratificó que, por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, se implementará un show de medio tiempo de 17 minutos, diseñado estratégicamente con una estructura de montaje veloz para no extender de manera excesiva el parate de los equipos.

El megashow de entretiempo estará curado por Chris Martin (líder de Coldplay) y contará con la producción de las firmas de entretenimiento Global Citizen, Live Nation y Done + Dusted. Los organizadores buscan recaudar 100 millones de dólares destinados al Fondo de Educación FIFA Global Citizen, una iniciativa solidaria para ampliar el acceso a la educación de calidad y al fútbol infantil en todo el planeta.

Para ese bloque, las estrellas principales confirmadas son:

Madonna , Shakira , Justin Bieber y la banda de K-Pop BTS .

, , y la banda de K-Pop . Coldplay (quienes se presentarán junto al coro escolar de Staten Island, PS22 Chorus).

(quienes se presentarán junto al coro escolar de Staten Island, PS22 Chorus). Gustavo Dudamel y el artista nigeriano Burna Boy.

Una puesta en escena nostálgica junto a las marionetas originales de Plaza Sésamo y Los Muppets.