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El video motivacional de la AFA en la previa de la final entre Argentina y España: «Vamos por todo»

La AFA palpitó el mano a mano especial contra La Furia Roja hoy desde las 16.

Redacción

Por Redacción

(AFA) Todos juntos en busca de la cuarta. El equipo argentino quiere seguir haciendo historia.

(AFA) Todos juntos en busca de la cuarta. El equipo argentino quiere seguir haciendo historia.

¡Llegó el día! La Selección Argentina va por el bicampeonato del mundo y su cuarta estrella mundialista esta tarde, desde las 16 en el MetLife de Nueva Jersey, enfrentando a España por la final de la Copa del Mundo 2026.

A horas del vibrante duelo entre argentinos e ibéricos, un choque que tiene en vilo al mundo entero, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó en su redes sociales un emotivo video motivacional con especial dedicatoria al combinado albiceleste.

Con la icónica música de la película «Rocky» e imágenes de los últimos años de este ciclo histórico del seleccionado con Lionel Scaloni, la AFA palpitó el mano a mano especial contra La Furia Roja. «Señoras y señores, acá viene el campeón defensor, el de las cinco finales seguidas, al que quisieron tirar mil veces y se volvió a levantar«, citó el video.

Una mención especial durante la reproducción para el gran capitán y máxima estrella del fútbol argentino y mundial, Lionel Messi: «Acá venimos nosotros, con el mejor del planeta, el que nunca baja los brazos y baila con los pies como ningún otro en el mundo».

El video también refiere a los miles de cuestionamientos por las supuestas ayudas organizativas para con el combinado argentino: «Acá vienen los clubes de barrio y todos esos pibes con sed de gloria. Acá viene al que quisieron acorralar en la esquina con palabras y salió de ahí siempre con fútbol. ¡Qué maravilla!», expresaron.


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