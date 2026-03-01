Todos los campeones del Supercross de verano, que cerró con una fiesta en La Barda de Neuquén
En otra jornada inolvidable, la edición Nº 30 dio espectáculo y se conoció el cuadro de honor. Carrasco fue el mejor en la división principal.
El Motocross Club Neuquén fue escenario de una verdadera fiesta del deporte motor con la disputa de la cuarta y última fecha del Supercross de verano, en una edición muy especial: la 30° del certamen que es un clásico de cada año en el Coliseo de La Barda.
En una noche única, donde se definían todos los campeonatos, más de 130 motos dijeron presente, ratificando el gran momento que atraviesa la disciplina en la región. A lo largo de las cuatro fechas, en cada jornada se superaron las 100 máquinas en pista, consolidando al nocturno como uno de los eventos más convocantes del verano.
En la división principal, la MX1, se consagró campeón Agustín Carrasco, a quien le alcanzó con el tercer lugar para ser el mejor del torneo. En las otras categorías festejaron Ethan Benavides (MX2), Agustín Paz (Intermedia), Nicolás Giustozzi (Máster A), Jorge Hasi (Máster B), Marcelo Giménez (Master C), Gonzalo Parra (85cc A), Santino Chirino (65cc), Josefina Zanotti (50cc), Joaquín Sancho (Junior), Rodrigo Fonseca (Enduristas), Eugenio del Bino (principiantes), Javiera Urra (FMX) y Felipe Cruz (125cc).
Los campeones y los que subieron al podio
MX1: Agustín Carrasco, Pablo Galletta, Nahuel Kriger
MX2: Ethan Benavides, Vicente Díaz, Lázaro Santarelli
MX Intermedia: Agustín Paz, Paul Olmos, Fernando Romero
MX Master A: Nicolás Giustozzi, Matías Sacne, Tino Paravano
MX Master B: Jorge Hasi, Ariel Nonel, Cristian Morini,
MX Master C: Marcelo Giménez, Gabriel Munian, Sebastián Ortube
MX 85cc A: Gonzalo Parra, Lorenzo Osses, Tiziano Sepúlveda
MX 65cc: Santino Chirino, Tomás Aguila
MX 50cc: Josefina Zanotti, Santino Roth, Genaro Barrazzo
MX Junior: Joaquín Sancho, Ezequiel Cid, Tiago Ranea
MX Enduristas: Rodrigo Fonseca, Nahuel Bagli, Pedro Molina
MX Principiantes: Eugenio Del Bino, Antonio Mugndo, Segura Nadin
FMX: Javiera Urra, Jorgelina Miguel, Agostina Monsalve
125CC: Felipe Cruz, Franco Stremel, Benicio Oses
Así terminaron en la última fecha
MX1
1° Pablo Galletta
2° Nahuel Kriger
3° Agustín Carrasco
MX2
1° Ethan Benavides
2° Vicente Díaz
3° Sebastián Figueroa
MX Intermedia
1° Agustín Paz
2° Paul Olmos
3° Fernando Romero
MX FMX
1° Catalina Abrazúa
2° Javiera Urra
3° Vahitiarre Sobarzo
MX Master C
1° Marcelo G. Giménez
2° Seba Ortube
Master A
1° Matías Sacne
2° Gerardo Ríos
3° Boris González
Master B
1° Miguel Vázquez
2° Cristian Morini
3° Jorge Hasi
MX 125cc
1° Franco Stremel
2° Bautista Galdeano
3° Felipe Cruz
MX Junior
1° Ezequiel Cid
2° Joaquín Sancho
3° Marcelo Sandoval
MX 85
1° Tiziano Sepúlveda
2° Gonzalo Parra
3° Benjamín Iribas
MX 85 Bcc
1° Tomás Aguila
2° Valentino Betancur
3° Donatto Colucci
MX 50cc
1° Josefina Zanotti
2° Blas Gutiérrez
3° Gael Aspra
MX 65
1° Tomás Aguila
2° Seba Mandrini
3° Santino Chirino
MX Principiante
1° Eugenio Del Bino
2° Antonio Mignolo
3° Giuliano Sidorkevich
MX Enduro
1° Agustín Garnier
2° Juan Cruz Parada
3° José Romero
