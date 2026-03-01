SUSCRIBITE Diario papel
Deportes

Todos los campeones del Supercross de verano, que cerró con una fiesta en La Barda de Neuquén

En otra jornada inolvidable, la edición Nº 30 dio espectáculo y se conoció el cuadro de honor. Carrasco fue el mejor en la división principal.

Redacción

Por Redacción

Carrasco llegó con margen a la definición y el tercer puesto le alcanzó para ser campeón. (MCN)

Carrasco llegó con margen a la definición y el tercer puesto le alcanzó para ser campeón. (MCN)

El Motocross Club Neuquén fue escenario de una verdadera fiesta del deporte motor con la disputa de la cuarta y última fecha del Supercross de verano, en una edición muy especial: la 30° del certamen que es un clásico de cada año en el Coliseo de La Barda.

En una noche única, donde se definían todos los campeonatos, más de 130 motos dijeron presente, ratificando el gran momento que atraviesa la disciplina en la región. A lo largo de las cuatro fechas, en cada jornada se superaron las 100 máquinas en pista, consolidando al nocturno como uno de los eventos más convocantes del verano.

En la división principal, la MX1, se consagró campeón Agustín Carrasco, a quien le alcanzó con el tercer lugar para ser el mejor del torneo. En las otras categorías festejaron Ethan Benavides (MX2), Agustín Paz (Intermedia), Nicolás Giustozzi (Máster A), Jorge Hasi (Máster B), Marcelo Giménez (Master C), Gonzalo Parra (85cc A), Santino Chirino (65cc), Josefina Zanotti (50cc), Joaquín Sancho (Junior), Rodrigo Fonseca (Enduristas), Eugenio del Bino (principiantes), Javiera Urra (FMX) y Felipe Cruz (125cc).

Los campeones y los que subieron al podio

MX1: Agustín Carrasco, Pablo Galletta, Nahuel Kriger

MX2: Ethan Benavides, Vicente Díaz, Lázaro Santarelli

MX Intermedia: Agustín Paz, Paul Olmos, Fernando Romero

MX Master A: Nicolás Giustozzi, Matías Sacne, Tino Paravano

MX Master B: Jorge Hasi, Ariel Nonel, Cristian Morini,

MX Master C: Marcelo Giménez, Gabriel Munian, Sebastián Ortube

MX 85cc A: Gonzalo Parra, Lorenzo Osses, Tiziano Sepúlveda

MX 65cc: Santino Chirino, Tomás Aguila

MX 50cc: Josefina Zanotti, Santino Roth, Genaro Barrazzo

MX Junior: Joaquín Sancho, Ezequiel Cid, Tiago Ranea

MX Enduristas: Rodrigo Fonseca, Nahuel Bagli, Pedro Molina

MX Principiantes: Eugenio Del Bino, Antonio Mugndo, Segura Nadin

FMX: Javiera Urra, Jorgelina Miguel, Agostina Monsalve

125CC: Felipe Cruz, Franco Stremel, Benicio Oses

Así terminaron en la última fecha

MX1
1° Pablo Galletta
2° Nahuel Kriger
3° Agustín Carrasco

MX2
1° Ethan Benavides
2° Vicente Díaz
3° Sebastián Figueroa

MX Intermedia
1° Agustín Paz
2° Paul Olmos
3° Fernando Romero

MX FMX
1° Catalina Abrazúa
2° Javiera Urra
3° Vahitiarre Sobarzo

MX Master C
1° Marcelo G. Giménez
2° Seba Ortube

Master A
1° Matías Sacne
2° Gerardo Ríos
3° Boris González

Master B
1° Miguel Vázquez
2° Cristian Morini
3° Jorge Hasi

MX 125cc
1° Franco Stremel
2° Bautista Galdeano
3° Felipe Cruz

MX Junior
1° Ezequiel Cid
2° Joaquín Sancho
3° Marcelo Sandoval

MX 85
1° Tiziano Sepúlveda
2° Gonzalo Parra
3° Benjamín Iribas

MX 85 Bcc
1° Tomás Aguila
2° Valentino Betancur
3° Donatto Colucci

MX 50cc
1° Josefina Zanotti
2° Blas Gutiérrez
3° Gael Aspra

MX 65
1° Tomás Aguila
2° Seba Mandrini
3° Santino Chirino

MX Principiante
1° Eugenio Del Bino
2° Antonio Mignolo
3° Giuliano Sidorkevich

MX Enduro
1° Agustín Garnier
2° Juan Cruz Parada
3° José Romero


Temas

Campeonato Nocturno de Supercross

Coliseo de La Barda

Motocross Club Neuquén

Supercross

El Motocross Club Neuquén fue escenario de una verdadera fiesta del deporte motor con la disputa de la cuarta y última fecha del Supercross de verano, en una edición muy especial: la 30° del certamen que es un clásico de cada año en el Coliseo de La Barda.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.


Gracias y disculpas por las molestias.



Comentar