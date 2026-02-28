Franco Colapinto y Alpine, en alerta por el cambio de reglamento que anunció la Fórmula 1

En las últimas horas, la Fórmula 1 anunció una medida que no cayó para nada bien en Alpine. A una semana del inicio de la temporada 2026, se anunció que la FIA hará controles de la relación de compresión del motor en caliente.

En las prácticas de Barcelona y los test de Bahréin, las escuderías como Mercedes, McLaren, Williams y Alpine, que tienen motor Mercedes, tuvieron una ventaja significativa sobre sus competidores por un gris en el reglamento.

Colapinto y Alpine, afectados por la nueva medida de la FIA.

Estos equipos cumplían con las medidas de relación (16:1) en los controles que se realizan a temperatura ambiente. Pero utilizaba componentes que se expandían en caliente y superaban el límite permitido. Cuando llegaban a control, ya regresaban a la normalidad.

Ante esta situación, Audi, Honda y Ferrari reclamaron a las autoridades de la Fórmula 1, para reducir la brecha entre las escuderías. Debido a esto, la FIA le dará tiempo hasta junio a Mercedes para rediseñar las unidades de potencia. Las escuderías con este motor podrán sacar ventaja en 7 Grandes Premios, hasta el GP de Mónaco, previsto para el 7 de junio.

El primer desafío en la temporada para Colapinto será el próximo 8 de marzo, cuando se dispute el Gran Premio de Australia. Allí, comenzará una nueva era de la Fórmula 1, con cambios reglamentarios que impactarán en la categoría.

Las otras medidas de la Fórmula 1

Además de la medida anunciada de los controles, la Fórmula 1 realizó otros dos cambios reglamentarios que comenzarán a efectuarse en esta temporada.

Una de ellas es la eliminación de las dos paradas obligatorias en Mónaco. Con el objetivo de agilizar las carreras en este circuito, la FIA había anunciado que en 2025 las escuderías deberían utilizar tres compuestos diferentes en este Gran Premio. La medida no tuvo el impacto esperado y la máxima categoría volvió atrás su decisión.

Además, la tercera etapa de clasificación (Q3) tendrá un minuto extra: pasará de 12 a 13 minutos de duración. Esto se debe a la llegada de Cadillac, la 11° escudería de la Fórmula 1.