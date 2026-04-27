Tras el furor en Palermo, Franco Colapinto enfrenta el GP de Miami con Alpine: la programación completa

Franco Colapinto volverá a la acción con Alpine en la F1, tras el Road Show. (Foto: Clarín)

Tras la histórica exhibición en Buenos Aires, Franco Colapinto volverá a la actividad formal con Alpine en la Fórmula 1 este fin de semana en el Gran Premio de Miami. Será la primera experiencia del piloto argentino en el Autódromo Internacional de Miami.

Tras un mes sin carreras por la reprogramación de las fechas en Medio Oriente, la Máxima retomará la acción. Para Colapinto, la cita en Estados Unidos será especial porque debutará en el circuito urbano de Miami.

El cronograma tendrá formato Sprint. La actividad comenzará el 2 de mayo con la carrera corta desde las 13, mientras que la clasificación se disputará a las 17. La competencia principal se correrá el domingo a las 17.

El Gran Premio también tendrá como novedad la implementación de cambios reglamentarios impulsados por la FIA, tras una reunión con la Formula One Management (FOM), fabricantes de unidades de potencia y equipos.

En cuanto al campeonato, llega con Andrea Kimi Antonelli como líder con 72 puntos, luego de su victoria en Suzuka. Lo sigue su compañero George Russell, con 63, mientras que Charles Leclerc aparece tercero con 49 unidades.

Fórmula 1: cuándo es el Gran Premio de Miami y cómo será el cronograma completo

1 de mayo

Prácticas libres 1: 13 a 14.30

Clasificación Sprint: 17.30

2 de mayo

Carrera Sprint: 13 a 14

Clasificación: 17 a 18

3 de mayo: