Trabajaba en un banco, lo contactaron por LinkedIn y ahora marcará a Lionel Messi

La historia de Roberto Lopes, más conocido como Pico, es uno de los grandes relatos que, hasta el momento, se han conocido durante la disputa de la Copa del Mundo 2026.

El defensor de Cabo Verde, rival de Argentina mañana desde las 19 en Miami por los 16avos final, tiene una vivencia personal digna de conocerse. Su llegada al fútbol profesional y a su seleccionado es tan insólita como increíble.

Hasta 2016, Lopes, hijo de madre irlandesa y padre caboverdense, trabajaba como asesor hipotecario en un banco de Dublín (Irlanda), mientras jugaba para el Bohemian FC. Un año después se convirtió en profesional con Shamrock Rovers y, en 2018, recibió un mensaje por LinkedIn que lo cambiaría todo.

Rui Águas, por entonces entrenador del seleccionado de Cabo Verde, buscaba reclutar futbolistas con ascendencia de aquel país, procurando aumentar el volúmen de jugadores y lograr una mejora cualitativa en el equipo proyectando a futuro.

Si bien, en un comienzo, Pico creyó que se trataba de una broma, al punto que no hubo respuesta durante nueve meses, un segundo mensaje (ahora en inglés) alertó sobre una propuesta real.

👋 ¡HOLA, LEO! Así llegó Messi y toda la Selección Argentina a Miami para terminar de preparar el partido ante Cabo Verde por los 16avos de final de la Copa del Mundo.



🎬 #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/OK2DxHrekl — SportsCenter (@SC_ESPN) July 2, 2026

Lopes, que llegó a jugar para la selección de Irlanda Sub-19, no dudó. Traducido el texto, comprendió que el ofrecimiento, por más inusual que parezca, era real y por ello aceptó. De inmediato, el defensor se puso la camiseta y debutó con Cabo Verde en un amistoso ante Togo, con victoria por 2 a 0.

Casi siete años después, Pico, apodo que referencia a una de las montañas más altas de Cabo Verde, Pico do Monte Gordo, cumplirá un sueño: enfrentar a Argentina en un Mundial y marcar nada menos que a Lionel Messi, uno de los más grandes de todos los tiempo.

Después de aguantar el 0 a 0 ante España en el primer partido, y de empatar sus dos encuentros restantes ante Arabia Saudita y Uruguay, la selección de Cabo Verde logró el milagro de la clasificación tras la derrota de los charrúas en el último encuentro de la fase de grupos.