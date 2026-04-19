Tragedia en el Rally: un espectador murió luego de un impactante accidente en Mina Clavero.

El Rally Sudamericano vivió una triste jornada en Mina Clavero, luego de un impactante accidente que tuvo como protagonista al piloto paraguayo Didier Arias. Su VW Polo se despistó, dio varios vuelcos y causó la muerte de un espectador de 25 años. El hecho ocurrió en el tramo especial Giulio Cesar, durante la segunda etapa de la fecha que también era válida por el Argentino. Además, hay otras tres personas heridas.

La organización comunicó el incidente de manera oficial a través de sus redes: “En el día de la fecha, durante el desarrollo de la competencia, se ha producido un incidente en un tramo cronometrado que derivó en un accidente con consecuencias graves. Lamentablemente, como resultado de este hecho, se ha confirmado el fallecimiento de un espectador que se encontraba en la zona”.

⚫️ UNA VÍCTIMA FATAL EN EL RALLY



🚗 Luego del grave accidente protagonizado por el binomio paraguayo Arias – Núñez en el tramo Giullio Cesare, en el Valle de Trasladierra, una persona del público perdió la vida.



▶️ Los pilotos se encuentran en buen estado de salud.



❌ Se… pic.twitter.com/8ZXI7aBodW — 351 Deportes (@351Deportes) April 19, 2026

El comunicado también asegura que los protocolos de seguridad se activaron de manera inmediata, ya que los servicios policiales y de rescate que se encontraban en la zona intervinieron en el momento. Además, las autoridades deportivas se encuentran trabajando en conjunto con los organismos competentes para esclarecer la dinámica del accidente.

El piloto paraguayo y su navegante Héctor Núñez, sufrieron lesiones leves, y la competencia, obviamente, fue suspendida de manera definitiva. Una vez más se abrirá el debate sobre la cercanía del público en determinados sectores de una competencia que siempre está al límite.