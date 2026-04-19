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Manchester City venció a Arsenal y la Premier League quedó al rojo vivo

Manchester City le ganó 2 a 1 a Arsenal y quedó a tres puntos en la pelea por el título de la Premier League.

Redacción

Por Redacción

Manchester City le ganó 2 a 1 a Arsenal y se acercó en la Premier League. (Foto: AFP)

Manchester City le ganó 2 a 1 a Arsenal y se acercó en la Premier League. (Foto: AFP)

En el gran partido de la fecha por la Premier League, Manchester City derrotó 2 a 1 como local al Arsenal y quedó a tres puntos en la pelea mano a mano por el título.

Los de Pep Guardiola abrieron el marcador con un golazo de Rayan Cherki. El francés dejó en el camino a dos rivales en una baldosa y la cruzó de derecha para el 1 a 0.

La alegría duró poco porque rápidamente lo empató Arsenal mediante Kai Havertz que generó un grave error de Gianluigi Donnarumma. El alemán presionó y anticipó al arquero italiano cuando quiso salir jugando desde abajo.

En el complemento, el equipo de Mikel Arteta tuvo dos claras para ponerse al frente. Donnarumma se redimió y le tapó el mano a mano a Havertz. Después, Noni Madueke sacó un zurdazo que pegó en el palo.

El City fue más efectivo y sí pudo meter el segundo con un gol de Erling Haaland. El noruego definió de zurda y desató el festejo en el Etihad Stadium.

Con este resultado, el equipo de Manchester quedó a tres puntos de Arsenal, que sigue como líder, pero tiene un partido menos y podría alcanzarlo. Debe su cruce ante Crystal Palace y si lo gana quedará puntero por la diferencia de gol, que es el primer criterio de desempate.


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En el gran partido de la fecha por la Premier League, Manchester City derrotó 2 a 1 como local al Arsenal y quedó a tres puntos en la pelea mano a mano por el título.

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