Tragedia en Perú: un muerto y 47 heridos en un banderazo de hinchas previo a un clásico de fútbol

Un hecho trágico sacudió al fútbol peruano luego de que hinchas del club Alianza Lima realizaran un “banderazo” en el estadio del conjunto blanquiazul. La actividad terminó con al menos un muerto y 47 heridos.

Las circunstancias aún se investigan, en medios locales circularon varios rumores sobre las causas del suceso. Una de las primeras teorías fue el derrumbe de una pared del estadio, sin embargo esto fue desmentido por el mismo club. No se descartó una avalancha humana.

De acuerdo con el reporte preliminar: «Hubo más de 45 personas heridas con signos de asfixia y lesiones múltiples. Tres de ellas han sido trasladadas al Hospital Nacional Arzobispo Loayza”. La concentración tuvo lugar en la tribuna sur, sector donde habitualmente se ubica la barra brava del club

Desde el Ministerio de Salud de Perú (Minsa) confirmaron que al lugar “se movilizaron ocho unidades para la atención prehospitalaria de los afectados, en coordinación con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios”.

Ya con el personal médico en el lugar, la Policía Nacional estableció un perímetro de seguridad para facilitar las tareas de rescate y realizar desvíos vehiculares.

Hasta el momento, el clásico peruano no se suspendió. El partido entre Universitario y Alianza Lima se jugará este sábado a las 10.00 h (Hora local) en el estadio de Universitario.

Las posibles causas de la tragedia

El brigadista Marco Pajuelo informó que “Hasta el momento, no se ha encontrado ninguna estructura dañada en los interiores del estadio. Por ahora se espera una inspección completa para determinar la causa del incidente».

Otras de las posibles causas fue una pelea interna en la convocatoria según testigos. La pelea interna provocó el abrupto escape de personas, pero con varios de los accesos bloqueados se habría provocado la aglomeración de personas.

A las pocas horas del suceso, el club Alianza Lima emitió un comunicado para aclarar que el hecho ocurrido no guarda relación con la caída de muros ni fallas estructurales. A su vez brindaron su apoyo a las personas afectadas.