Cómo será el «Muro Fronterizo» de Chile: la medida en pasos fronterizos para frenar la inmigración ilegal

El presidente de Chile Jose Antonio Kast, presente en el inicio de la obra del Muro (Foto: Marco Zabala)

El Gobierno de Chile inició con la primera etapa del plan “Escudo Fronterizo”, la medida anunciada por el presidente José Antonio Kast en su campaña presidencial, que consiste en la construcción de un muro para cerrar la frontera norte de este país con Bolivia y Perú.

Las obras comenzaron a mediados de marzo y se priorizan los pasos críticos como Colchane y Chacalluta, concentrados en la región de Arica y Parinacota; en la zona habrá un mayor despliegue militar para contener la migración irregular en la frontera.

Cómo será el «Muro Fronterizo» de Chile: los fundamentos de la iniciativa de José Kast

El plan fue una de las propuestas mencionadas en la campaña de Kast, quién ganó las elecciones presidenciales de Chile en marzo 2026. La determinación fundamentaba: “La construcción del muro surge como una medida firme para un cierre total de la frontera a la inmigración ilegal. Se realizará el cierre de los pasos no habilitados con sanciones severas y un despliegue militar y policial sin precedentes”.

La construcción medirá cerca de 500 kilómetros, atravesando las regiones norteñas de Arica, Tarapacá y Antofagasta, en sus límites con Perú y Bolivia. Estos frentes son los principales cruces permeables donde se presentan la mayor cantidad de inmigrantes, negocios ilegales o narcotráfico internacional.

Según registros del censo chileno, en el país trasandino de 20 millones de habitantes, hay unos 337.000 migrantes sin papeles.

Cómo será el «Muro Fronterizo» de Chile: los datos proyectados para su construcción

El Gobierno de Chile fundamentó el primer paso de la obra con la instalación de una extensión de 30 kilómetros, una anchura de 3 metros y una profundidad de otros 3 metros. El tiempo estimado sería de 90 días de construcción.

El inicio de la construcción del Muro Fronterizo de Chile.–

Para todo el sector cercano al muro, se implementará una franja de exclusión de 10 kilómetros, donde cualquier persona sin documentos será automáticamente detenida y expulsada del país.

Cómo será el «Muro Fronterizo» de Chile: las características de la obra

Muros de 5 metros de altura : estarán equipados con sensores de movimiento y vigilancia por drones, en los sectores aledaños a los pasos oficiales o pasos clandestinos inhabilitados.

: estarán equipados con sensores de movimiento y vigilancia por drones, en los sectores aledaños a los pasos oficiales o pasos clandestinos inhabilitados. Zanjas de 3 metros de profundidad : en los sectores de alto tráfico migratorio, para impedir el acceso de vehículos y el paso de caravanas.

: en los sectores de alto tráfico migratorio, para impedir el acceso de vehículos y el paso de caravanas. Cercos perimetrales electrificados , con patrullaje constante de Fuerzas Armadas y Carabineros en los sectores aledaños.

, con patrullaje constante de Fuerzas Armadas y Carabineros en los sectores aledaños. Torres de vigilancia y radares térmicos , para permitir la detección inmediata de movimientos sospechosos.

, para permitir la detección inmediata de movimientos sospechosos. Drones autónomos con cámaras de reconocimiento facial, infrarrojos y térmicos.

con cámaras de reconocimiento facial, infrarrojos y térmicos. Vigilancia con 3.000 efectivos en turnos rotativos.

efectivos en turnos rotativos. Presencia de militares: los miembros estarán habilitados para detener, reconducir y expulsar a cualquier extranjero que cruce ilegalmente.

Con información de AFP y NA